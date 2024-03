Iconografia camaldolese, raccolti i fondi Il crowdfunding per il restauro dell'Iconografia Camaldolese presso la Biblioteca Classense ha superato l'obiettivo iniziale, raggiungendo 8.240 euro grazie alla generosità di oltre 130 contributori. La campagna è stata prolungata per raggiungere una nuova meta di 12mila euro e acquistare una fotocamera digitale per la riproduzione in alta definizione del volume restaurato.