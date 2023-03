Ictus cerebrale, sabato i test di prevenzione

Partiranno sabato alla Casa della salute di San Pietro in Vincoli (via Pistocchi 41) le giornate della prevenzione dell’ictus cerebrale organizzate da A.L.I.Ce Ravenna Odv, associazione per la lotta all’ictus cerebrale, in collaborazione con il distretto sanitario dell’Ausl. Si tratta del primo di tre appuntamenti che si terranno tra marzo e aprile 2023. Le prossime giornate saranno alle Case della Salute di Marina di Ravenna (sabato 15 aprile) e di Cervia (il 29 aprile). Per partecipare è necessario prenotare al numero 389 0977365, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.

Intanto questo sabato a San Pietro in Vincoli, dalle 9.30 alle 12.30, i pazienti potranno effettuare uno screening gratuito che consiste in alcuni esami clinici finalizzati alla misurazione del ’rischio’ individuale di ictus. L’intervento, rivolto a tutti i cittadini adulti a prescindere dall’età, prevede un test rapido di misurazione di glicemia e colesterolo, la misurazione della pressione arteriosa e il rilievo di eventuali aritmie cardiache. Se dai test dovesse emergere un rischio elevato ci sarà anche una valutazione medica suggerendo, eventualmente, ulteriori approfondimenti diagnostici. Con i volontari di A.L.I.Ce ci saranno i medici di Neurologia.