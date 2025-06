’Iddu’ apre il ciclo di film d’autore

Settimana densa all’arena delle Cappuccine per la rassegna “Bagnacavallo al Cinema”. Oggi o “Iddu – L’ultimo padrino”, diretto da Antonio Piazza e Fabio Grassadonia: un film grottesco e drammatico incentrato sugli anni di latitanza di Matteo Messina Denaro, interpretato da Elio Germano, affiancato da Toni Servillo nel ruolo di Catello, ex politico coinvolto nei servizi segreti. Domani toccherà a “Paradise Is Burning” di Mika Gustafson, che racconta la vita di tre sorelle abbandonate dai genitori. Venerdì sarà la volta di “Nonostante” di Valerio Mastandrea, commedia dolceamara.

Sabato “Maria” di Pablo Larraín, biografia della soprano Maria Callas e domenica “A Different Man” di Aaron Schimberg. Dalle 21.30 all’arena in via Berti 6. 3,50 euro per i film italiani ed europei, 6,50 euro intero e 5 euro ridotto per i film extraeuropei.