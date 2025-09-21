Idraulico o elettricista si diventa. Nei corsi della ‘Pescarini’ 67 allievi

“Il futuro non si studia soltanto, si impara facendolo”. È questa la filosofia che anima la scuola ‘Pescarini’, centro di formazione professionale con sedi a Ravenna, Faenza e Lugo, che offre corsi per meccanici, elettricisti, idraulici e operatori socio-sanitari (Oss). I percorsi sono rivolti sia ai giovani in cerca di qualifica, sia agli adulti che desiderano aggiornarsi o cambiare lavoro. Quest’anno la sede manfreda di via San Giovanni Battista ha accolto 67 allievi nei corsi di impiantistica elettrica e termo-idraulica. I ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, sono suddivisi nei corsi di seconda annualità (18 elettricisti e 18 termo-idraulici) e di terza (15 elettricisti e 16 idraulici). Per molti la ‘Pescarini’ è un’alternativa concreta ai percorsi scolastici tradizionali.

"Ho scelto questa scuola perché volevo cominciare a lavorare presto e ho capito che mi avrebbe dato una possibilità in più – racconta Fallou, 18 anni –. Mi piace la parte pratica e il fatto di fare stage sin da subito". La didattica è infatti orientata all’esperienza diretta, con un rapporto costante con le imprese del territorio. "Preferisco le attività manuali allo studio sui libri – aggiunge Nicolò, 16 anni –. Quest’estate sono tornato nella stessa azienda dello stage: spero possa diventare il mio futuro". Non mancano le passioni di famiglia, come quella di Devis, 17 anni: "Mio padre è un elettricista, mi ha insegnato alcune cose già prima di iniziare la scuola e voglio proseguire su questa strada". E c’è chi, come Mattia, 16 anni, ha cambiato percorso: "Prima frequentavo un corso amministrativo, ma non era la mia strada. L’idraulica mi ha sempre affascinato e oggi so che è il mestiere adatto a me".

I dati confermano queste scelte: nel 2024, a sei mesi dal diploma, il 90% degli allievi aveva già trovato impiego nei settori per cui si era qualificato, segnale della forte domanda di manodopera tecnica e della qualità dei corsi ‘Pescarini’. A livello regionale, l’Emilia-Romagna si conferma ai vertici nazionali: l’82% dei diplomati Cfp lavora, mentre il mercato del lavoro complessivo ha registrato un tasso di occupazione del 70,3% e un tasso di disoccupazione al 4,4. Numeri che mostrano la solidità del sistema economico nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Le prospettive dei diplomati riflettono questo quadro: la maggior parte inizia come dipendente presso aziende artigiane o imprese strutturate, mentre l’avvio di un’attività autonoma arriva solo dopo aver maturato esperienza. Le associazioni di categoria ricordano che aprire una partita Iva richiede capitale e competenze gestionali, ma rimane una possibilità concreta per chi vuole intraprendere la strada dell’imprenditorialità. Accanto ai giovani, la scuola riveste un ruolo centrale anche per gli adulti e il reinserimento lavorativo. Nel primo semestre 2025 quasi 1.000 persone hanno partecipato al Programma Gol del Pnrr, accanto a numerosi interventi rivolti a donne vittime di violenza, utenti dei progetti di transizione scuola-lavoro, Fondo Regionale Disabili e iniziative di formazione permanente. Numeri e storie che testimoniano come la scuola ‘Pescarini’ non sia soltanto una scuola, ma un presidio di crescita e opportunità per tutto il territorio.