"Ieri 50 millimetri di pioggia, oggi migliora"

Lo sguardo è rivolto alle previsioni meteo, incrociando le dita. "Dopo una mattinata di mercoledì – osserva il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli – caratterizzata da precipitazioni di debole-media intensità, nel pomeriggio si sono registrati rovesci di pioggia, con accumuli che, in particolare nel fusignanese, nel conselicese e nel lughese, hanno oscillato (dato delle ore 16.30) tra i 25 e i 35 di millimetri. Accumuli non eclatanti, ma che, alla luce delle preesistenti critiche condizioni, possono generare ulteriori problemi".

Ha piovuto di più nel territorio

di Faenza.

"Qualche millimetro in più – continua l’esperto Ghiselli –si è invece registrato nel faentino: San Biagio di Faenza 50 millimetri, Faenza centro (Osservatorio Torricelli) e Monteromano 39 mm, San Cassiano sul Lamone 34 mm e Brisighella 32 millimetri Rispetto allo scorso episodio, le zone collinari del bacino del Lamone hanno per fortuna registrato piogge decisamente più modeste. Già dalla giornata di giovedì (oggi, per chi legge, ndr), assisteremo ad un lieve miglioramento delle condizioni del tempo, anche se sui rilievi sono probabili locali rovesci temporaleschi, specie durante le ore pomeridiane. Resta incerta l’entità del peggioramento previsto del fine settimana". Insomma, una nuova ‘mazzata’ che, pur non avendo ripercussioni immediate sui fiumi, nel caso di ieri ha messo a dura prova fossi, canali di scolo ed i terreni, questi ultimi già saturi.

lu.sca.