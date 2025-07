Ieri è nato il Pinarella Village, punto di riferimento per il paese

Inaugurato il nuovo ufficio che darà una mano alla località (e quindi a turisti e residenti) per fornire informazioni utili e, più in generale, un punto di appoggio per chi ha diverse necessità. Il nuovo ufficio Pro Loco ’Pinarella Village’ sarà quindi un punto di riferimento per cittadini e turisti in Viale Tritone 15/b a Pinarella di Cervia.

Un’apertura attesa da tempo che rappresenta dunque un importante passo avanti nella valorizzazione del territorio e dei servizi per residenti e visitatori. Gli orari di apertura al pubblico per questa prima apertura saranno i seguenti: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13. Il nuovo spazio nasce come punto di riferimento per tutte le attività promosse dalla Pro Loco. Attività che vanno dalla promozione degli eventi locali alla diffusione di informazioni sulle iniziative culturali, gastronomiche e ricreative che animeranno la località durante tutto l’anno. Grazie alla collaborazione con Discover Cervia, l’ufficio Pinarella Village offrirà anche materiale informativo turistico relativo all’intero Comune di Cervia, diventando così un punto di accoglienza utile per chi vuole scoprire Pinarella e le sue tradizioni, per chi desidera esplorare le altre frazioni e le bellezze naturalistiche e storiche della zona e per gli operatori che in questo modo possono trovare informazioni relative a tutto il territorio del Comune di Cervia.

Turisti e residenti ora non dovranno più necessariamente spostarsi in centro a Cervia o a Tagliata, ma troveranno nella località di Pinarella un punto di appoggio.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo pinarellavillagewelcome@gmail.com o contattare il numero 333-3692922.

i.b.