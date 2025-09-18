Ieri il primo sopralluogo. Il sindaco Giacomoni: "È un passo importante"

Matteo Giacomoni, sindaco di Bagnacavallo, a un anno dalla tragedia che ha colpito Traversara, a che punto sono le opere di somma urgenza? "Le opere di somma urgenza sono pressoché concluse. Grazie alla collaborazione fra tutti gli enti e le realtà coinvolte è terminato il lavoro di pulizia della frazione, particolarmente complesso. Sono stati inoltre ripristinati il gas e la pubblica illuminazione. Ora Hera sta progettando i lavori per il ripristino della rete idrica e fognaria".

Sul fiume cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da fare? "Sono conclusi i lavori in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sulla rotta di Traversara e i primi urgenti ripristini sugli argini danneggiati, anche a Boncellino. Sempre in capo alla Regione, è in corso un intervento da 1 milione e 700mila euro sull’argine sinistro del Lamone danneggiato, dal ponte dell’Albergone fino a valle dell’abitato di Traversara. Inoltre sono appena iniziati il ripristino e il consolidamento dell’argine a Villanova. È la prima tranche di opere, da 7,5 milioni, sempre in capo all’Agenzia regionale".

La zona rossa: è possibile ora operare? E come? "Gli immobili inseriti nella zona rossa, circa trenta, risultano ancora inaccessibili. Per intervenire come Comune abbiamo richiesto e concordato con la struttura commissariale l’istituzione di una commissione tecnica con il compito di valutare quali saranno demoliti e quali invece potranno essere recuperati. In questi giorni la commissione ha già svolto i primi incontri e sopralluoghi, ci terremo in costante contatto con Struttura commissariale e Regione per seguire passo passo il percorso".

Ieri si sono svolti i primi sopralluoghi della commissione "Questo è importante, segna l’inizio concreto degli interventi nella zona rossa: definire con chiarezza la situazione degli edifici privati consente di capire come muoversi nella fase di demolizione e ricostruzione. A un anno dall’alluvione e dopo quanto è stato fatto si vedono segnali chiari che Traversara non è sola, continuiamo a lavorare insieme: Comune, Unione, Regione e Struttura commissariale".

Quali i progetti per il ritorno alla normalità? "Le attività commerciali di Traversara hanno tutte riaperto, e ora come Comune stiamo lavorando per consegnare alla frazione un ambulatorio del medico di medicina generale moderno e funzionale, a servizio della comunità. Sono state ripristinate la pubblica illuminazione e tutte le reti dei sottoservizi ed è in fase di ultimazione la pulizia delle aree in cui si erano riversati i detriti. Per quanto riguarda il parco, i lavori su giochi e arredi sono in corso".

Cosa è stato fatto per i cittadini? "Per gli eventi alluvionali del 2024 sono state presentate circa 350 domande Cis, mentre le famiglie che hanno beneficiato del Cas sono circa 220. Per quanto riguarda invece le donazioni, è stata erogata dal Comune la prima tranche di contributi derivanti dalla raccolta fondi. Sono state oltre 300 le richieste pervenute per oltre 140mila euro di contributi concessi, fra buoni spesa, auto rottamate e immobili nella zona rossa".

La passerella pedonale sul fiume verrà sostituita? "La cosiddetta ‘pungela’ di Traversara deve essere demolita. La struttura commissariale di recente ci ha assegnato un contributo straordinario per demolirla e progettarne una nuova".

Cosa manca ancora? "Senza dubbio l’esigenza più pressante è individuare il percorso per far tornare la ‘zona rossa’ a una normalità che non sarà certo quella di prima, ma che potrà ridare finalmente un volto nuovo a Traversara e risposte concrete ai 30 nuclei familiari che hanno perso la loro casa".

Matteo Bondi