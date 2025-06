Ieri l’afa ha concesso una tregua: "Lunedì nuovo incremento dei valori"

La lieve tregua dell’intensa ondata di caldo di matrice africana che gli esperti avevano annunciato per la giornata di ieri si è puntualmente verificata. "In effetti – osserva il tecnico meteorologo, Roberto Ghiselli – oggi (ieri per chi legge, ndr), rispetto a giovedì, complice l’afflusso di aria leggermente più fresca dai quadranti settentrionali, si è registrato un calo delle temperature massime mediamente di 4-5 gradi, con contestuale diminuzione dell’afa. Non dimentichiamo infatti che ad esempio ad Alfonsine nel pomeriggio di giovedì la temperatura percepita è schizzata a circa 46 gradi. Sempre giovedì le temperature massime sono state di 6-8 gradi superiori alle medie trentennali (1991-2020), con una punta di 37.5 gradi a Faenza (Osservatorio Torricelli)".

E ieri? "La località più calda è stata ancora Faenza, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 34.1 gradi. Seguono Lugo con 33.5°, Sant’Agata sul Santerno con 32.3°, Conselice con 33.2°, Alfonsine con 32.6°, Ravenna con 31.3°, Cervia 29.2° e Porto Corsini 28.9°. Come spesso accade, Monteromano di Brisighella (767 metri sul livello del mare) è risultata la località più fresca con 26.4 gradi".

Previsioni? "Weekend con tanto sole e temperatura ancora sopportabile fino a domenica compresa, ma già lunedì nuovo incremento delle temperature e ritorno dell’afa".

Luigi Scardovi