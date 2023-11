Ieri sit-in degli attivisti e volantinaggio contro la lottizzazione della Ghilana

Ieri dalle 10 alle 12 un gruppo di attiviste e attivisti di Faenza eco-logica ed Extinction Rebellion Faenza, hanno fatto volantinaggio e organizzato un sit-in nella ciclabile di Via Firenze, davanti allo storico orto della Ghilana.

I passanti – scrivono gli organizzatori del sit-in – hanno risposto con molta sensibilità, manifestando solidarietà e dichiarando la loro contrarietà alla lottizzazione". Continuano gli organizzatori: "Stiamo per inviare le nostre osservazioni sull’accordo operativo e sulle modifiche post-alluvione, perché ci sembra che non possa garantire la sicurezza e debba essere sottoposto nuovamente alla Conferenza dei Servizi. Stiamo entrando in una fase di crisi climatica con fenomeni estremi più frequenti. In questo pezzo di terra sommerso dalle acque di maggio, per un’altezza di oltre 1 metro sorgeranno villette (da 6 a 12), saranno abbattuti i 19 pini, allargata la strada e realizzata una ciclabile, creato un nuovo parcheggio, cementificato e rialzato il piano di campagna che aveva trattenuto e lentamente assorbito circa 6000 tonnellate d’acqua a maggio, fungendo da perfetta vasca di laminazione. Il volanaggio è solo la prima di una serie di iniziative che porteremo avanti".