L’incubo di Milano Marittima, sfregiata la città giardino. Nuova strage di alberi

Cervia (Ravenna), 24 agosto 2025 – Un boato nel cuore della notte (video), il vento che fischia tra le strade e in pochi istanti Milano Marittima, la perla della riviera romagnola, si risveglia nell’incubo. Un incubo che riporta indietro di sei anni, a quel maledetto 10 luglio 2019 quando una tromba marina partì dal mare e devastò una striscia di pineta: 2.200 alberi crollati in cinque minuti. Ieri, poco dopo le quattro, invece, è stato un nubifragio, accompagnato da raffiche di vento violentissime, a travolgere la città giardino, facendo cadere 265 alberi in aree pubbliche, schiacciando auto e distruggendo marciapiedi (video), senza contare quelli che si sono abbattuti sulle case in aree private. “L’impatto sulla città – spiega il sindaco di Cervia, Massimo Missiroli – è stato devastante. Dopo aver ripristinato la viabilità, ci vorranno settimane, mesi, per far tornare tutto come prima, poi bisognerà parlare degli alberi, dopo avere fatto una ricognizione con i vigili del fuoco e i tecnici. Chiederemo lo stato di calamità alla Regione ma poi ci auguriamo di ricevere il sostegno del Governo con lo stato di emergenza nazionale”.

La fortuna ha voluto che non ci siano stati feriti gravi: l’unica segnalazione riguarda un turista che, sorpreso dal fortunale mentre rientrava a casa, è stato colpito da un cartello stradale ma senza conseguenze serie. Ma la paura è stata enorme.

La devastazione. Lavori per rimuovere i pini abbattuti e le carcasse delle auto distrutte (foto Zani)

La zona più colpita è quella di viale Matteotti, il cuore pulsante della città, soprattutto nel tratto compreso tra la dodicesima traversa e il centro. Qui le immagini parlano da sole: macchine ancora sepolte sotto i tronchi, case danneggiate, cancelli divelti, la carreggiata invasa da rami spezzati. Fa impressione il ristorante ‘Al Caminetto’, simbolo della movida e dei ritrovi estivi, davanti al quale un enorme pino è crollato sulla strada e parte del minigolf è rimasta danneggiata. Colpiti anche diversi alberghi, mentre una gru posizionata all’altezza dell’ottava traversa, quasi per miracolo, è rimasta in piedi nonostante la furia del vento.

Lo scenario di devastazione si estende ben oltre viale Matteotti. Alberi abbattuti si contano in viale 2 Giugno, viale Romagna, via Jelenia Gora, mentre nel giardino della chiesa Stella Maris un pino è crollato rovinosamente. Un altro ha spezzato il tetto del ristorante ‘Al Cedrone’, mentre un tronco è precipitato davanti al negozio di abbigliamento Julian. Danni anche al ristopub ‘Momento’ e agli hotel Gallia, Orsa Maggiore e Michelangelo, che hanno subito gravi conseguenze. “Ogni tre metri un pino crollato, tra pubblici e privati”, raccontano i residenti, mentre i semafori restano in tilt e molte strade chiuse rendono quasi impossibile muoversi in città. Tra seconda e quarta traversa alberghi in allarme per fughe di gas (nel primo pomeriggio di ieri erano 83 le utenze fuori servizio, 200 quelle senz’acqua che hanno reso necessaria l’installazione di due autobotti in viale Matteotti e piazzale Forlì).

La devastazione non ha risparmiato gli stabilimenti balneari: cabine danneggiate, ombrelloni strappati e attrezzature scaraventate a metri di distanza. Ieri però, dopo ore di superlavoro da parte degli staff e della Cooperativa bagnini di Cervia, praticamente tutti erano riaperti e operativi. “Nonostante alcune torrette e attrezzature danneggiate il servizio di salvataggio è operativo – spiega Fabio Ceccaroni, presidente della Cooperativa bagnini di Cervia –. Gli stabilimenti balneari, bar e ristoranti, sono aperti ai turisti. La spiaggia ha reagito prontamente, i danni sono circoscritti e i servizi ripartiti come il giorno prima. Stiamo comunque facendo una stima”.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche sul traffico. La pista ciclabile del lungomare è stata trasformata in una corsia di emergenza, usata come valvola di sfogo per far defluire le auto dei turisti rimasti bloccati nella zona degli alberghi. Una scena surreale, con le bici costrette a lasciare spazio alle macchine che fuggivano dalla zona colpita.

Il punto del sindaco Missiroli: “Cervia unita e compatta, è subito ripartita”

"Non ci sono state persone ferite e questo è un elemento fondamentale – spiega il sindaco con una nota in serata -. Da subito ci siamo interessati della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini e turisti. La condizione delle strade principali riguardo alla circolazione è quasi completamente ripristinata e la viabilità sta tornando alla piena normalità. Viale 2 giugno, viale Matteotti e via Jelenia Gora entro la giornata di oggi saranno libere. Le operazioni nelle strade secondarie continueranno senza interruzione anche durante le ore notturne, senza fermarsi fino al ripristino totale. Le aziende preposte Hera ed Enel stanno lavorando per riattivare i condotti del gas, dell’acqua e della luce. Le strutture comunali sono tutte agibili e si possono continuare le attività programmate.

Purtroppo i danni alla pineta di Milano Marittima nella fascia dalla I alla XIV traversa sono stati ingenti e nei prossimi giorni sarà fatta una stima degli alberi caduti. Ribadiamo che è stata disposta la chiusura delle pinete e dei parchi alberati, pertanto è vietato entrare nei suddetti luoghi e si raccomanda comunque ancora la massima attenzione negli spostamenti, non sostare nelle zone colpite e prestare attenzione dove si stanno facendo i lavori. Ringraziamo tutti coloro che si stanno adoperando e impegnando per il ripristino della condizioni di normalità e il Prefetto di Ravenna con cui siamo rimasti costantemente in contatto. Continuiamo ad essere vicini ai cittadini, turisti e imprenditori che hanno subito danni. Cervia è stata in grado di rispondere unita e compatta come sempre, e grazie alla risposta immediata di tutta la comunità è subito ripartita, continuando a svolgere in pieno l’attività turistica".