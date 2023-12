Il 13 job day per Esselunga

Mercoledì 13 dicembre alle 14, presso la sede di via Teodorico 21, il Centro per l’impiego di Ravenna organizza l’Esselunga Job Day, in vista dell’apertura del primo supermercato del Gruppo Esselunga, che sorgerà a Ravenna in via Antica Milizia, e che sarà il primo del marchio in Romagna. Le figure ricercate – dopo un iniziale periodo di inserimento all’interno di punti vendita Esselunga già esistenti in regione – lavoreranno nel nuovo negozio di Ravenna al momento della sua apertura. Si tratta di un evento di informazione e recruiting relativo alle opportunità di lavoro nei negozi Esselunga come addetti alle vendite. Le selezioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare nella Grande Distribuzione Organizzata. Le risorse saranno inserite all’interno di uno specifico reparto del punto vendita Esselunga. Le possibili aree d’inserimento sono: cassa, drogheria, latticini e salumi a libero servizio, frutta e verdura, macelleria, gastronomia, pescheria e panetteria.

È richiesta la disponibilità a lavorare per alcuni mesi all’interno di punti vendita Esselunga presenti in altre città dell’Emilia-Romagna fino all’apertura del punto vendita di Ravenna, con alloggio spesato da parte dell’azienda. In questo periodo, Esselunga garantirà un programma strutturato di formazione teorica e pratica in affiancamento a persone esperte, attraverso lezioni in aula e in modalità e-learning, in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo. IL’evento organizzato presso il Centro per l’Impiego di Ravenna è a numero chiuso. Per partecipare occorre iscriversi, compilando questo form: https:forms.office.comeLtqXjd2pX2 entro domenica 10 dicembre.