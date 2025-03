Il 15 marzo il nuovo velox sulla provinciale 35 a Lugo

Attenzione alle sanzioni sulla provinciale Puntiroli e Mensa. Entrerà in funzione dal 15 marzo in modalità sanzionatoria il nuovo autovelox fisso sulla strada provinciale numero 35 Puntiroli e Mensa nel comune di Lugo, direzione Lugo-Conselice, nell’ambito di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale a cura della Provincia di Ravenna.

"Questo tratto di strada – si legge nella nota – , in cui il limite di velocità è di 70 chilometri orari, fa parte di quelli individuati dal Prefetto in cui è possibile installare strumenti di rilevazione della velocità in base all’infortunistica stradale e seguendo anche i criteri delle segnalazioni dei cittadini e dei sindaci. Il Prefetto individua queste strade tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione o all’incolumità degli agenti operanti e delle persone controllate".

In particolare è stata portata avanti un’approfondita analisi sull’incidentalità da parte del tavolo costituito presso la Prefettura tramite l’Osservatorio per la sicurezza stradale del territorio della Provincia di Ravenna, continua ancora la nota.

Lo strumento funzionerà in modalità automatica e senza la presenza delle pattuglie di polizia stradale sul posto ed è posizionato prima dell’incrocio con la strada comunale via Predola in direzione Conselice in modo da consigliare di moderare la velocità prima dell’intersezione a tutela in particolar modo dei veicoli che effettuano la svolta.

Tale incrocio è stato in passato teatro di numerosi incidenti e da tempo erano pervenute alla Provincia di Ravenna delle richieste di installazione di un rilevatore di velocità da parte di residenti.

"L’installazione – continua la mail – all’interno del tratto pericoloso, di apposito rilevatore di velocità fisso gestito direttamente dal Corpo di Polizia Provinciale, estremamente visibile agli automobilisti e recante l’indicazione della presenza del controllo elettronico della velocità, può dare un notevole contributo all’aumento della sicurezza stradale".

Grazie a tale visibilità si ottiene un forte effetto dissuasivo sulle velocità eccessive lungo tutto il tratto di strada coperto e per tutte le 24 ore in quanto il funzionamento sarà sia diurno che notturno.

Le sanzioni per la violazione del limite di velocità, in base al Codice della strada, possono andare da un minimo di 42 euro fino a 1.690 euro e possono prevedere nei casi di infrazione più gravi anche la sospensione della patente.

Attraverso l’attuazione di questa attività di polizia stradale si prevede una riduzione dei comportamenti pericolosi sulla strada con un aumento della sicurezza della circolazione.