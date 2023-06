Il 15esimo Stormo ha ospitato la tappa della Millemiglia

L’aeroporto militare di Pisignano, sede del 15° Stormo, ha ospitato la partenza della 2ª tappa della 41esima edizione della 1000 miglia.

La partenza dell’evento è stata aperta dal passaggio del tricolore a bordo di un elicottero HH139B in dotazione allo Stormo, sulle note dell’inno nazionale.

I piloti delle 443 auto in gara hanno sfilato all’interno di una parte del sedime aeroportuale, potendo ammirare un HH139B ed altri velivoli storici, appositamente schierati in mostra statica per l’occasione. La gara ha visto la partecipazione di alcune auto storiche dell’Aeronautica Militare.