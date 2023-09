Il 16 protesta degli agricoltori

"Quattro mesi dopo l’alluvione non abbiamo nessuna risposta concreta da parte del Governo, nemmeno relativamente alla prima, parziale, copertura dei danni che avrebbe dovuto essere garantita dai 4,5 miliardi messi a disposizione attraverso i decreti emanati. Non ce n’è alcuna traccia, mentre noi stiamo sostenendo tutte le spese per ripartire: ci sentiamo traditi".

Con queste parole gli agricoltori di Legacoop annunciano una manifestazione che si terrà a Ravenna sabato 16 settembre. Il luogo scelto è simbolico: sarà di fronte al punto in cui i soci della Cab Terra diedero il permesso di allagare i loro campi per salvare la città e i suoi monumenti millenari. In quei giorni, gesti simili videro protagoniste anche le altre sei cooperative braccianti della provincia: Agrisfera, Cervia, Bagnacavallo e Faenza, Campiano, Massari e Fusignano. Alla manifestazione parteciperanno il presidente di Legacoop Simone Gamberini e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, per le cooperative agricole braccianti interverranno Gabriele Tonnini (Cab Massari), Fabrizio Galavotti (Cab Terra, nella foto) e Rudy Maiani (Agrisfera).