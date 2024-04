Il 18enne Matteo Violani, Faenza: "Riconoscimento per tutti i ragazzi impegnati nel volontariato"

Per Matteo Violani, giovanissimo faentino studente dell’istituto tecnico Oriani, il riconoscimento ad Alfiere della Repubblica è arrivato in coincidenza con il compimento, ieri, dei diciott’anni. ’Si è distinto per il servizio di volontariato prestato in occasione dell’alluvione. Il suo impegno costituisce un esempio di cittadinanza attiva e simboleggia la resilienza di una intera comunità’.

Matteo Violani, a cosa penserà quando il 13 maggio varcherà il portone del Quirinale per ricevere il riconoscimento da Sergio Mattarella?

"Sicuramente a tutti i volontari che ho conosciuto durante le settimane dell’alluvione. Sento questo riconoscimento come appartenente a tutta una comunità, a una generazione di ragazzi che come me hanno impiegato alcune settimane della loro vita per aiutare gli altri. Dedico questo premio a loro, a chi ha spalato tonnellate di fango e a chi si è impegnato a consolare persone che attraversavano un momento di grande difficoltà".

Cosa ricorda?

"Innanzitutto la grande paura per mia nonna, che abitava in via Argnani, nel quartiere del Ponte Rosso. Fortunatamente non era a casa da sola la notte del 16 maggio: complice il fatto che mio nonno si trovava all’ospedale, erano con lei mia sorella e mia zia, le quali hanno capito subito che occorreva portarsi ai piani alti. Hanno avuto molta paura ma già la mattina dopo hanno potuto lasciare la casa. Tutto è cominciato lì: insieme alla mia famiglia siamo andati a liberare la casa dei nonni dal fango, e poi, come molti altri romagnoli, abbiamo continuato ad aiutare i vicini, poi gli altri abitanti del quartiere, e poi le varie altre parti della città".

Cosa le ha lasciato l’alluvione?

"Ho incontrato persone arrivate qui da tutta Italia, il che, per chi è stato adolescente in questi anni, non è scontato. Molti erano scout come me, o comunque ragazzi vicini alle associazioni di volontariato cui sono più legato. Altri erano giovanissimi arrivati da varie regioni, o anche solo ragazzi del mio istituto. La scuola rimase chiusa all’inizio per due settimane, poi riaprì concedendo però agli studenti di assentarsi per dedicarsi al volontariato. Io, come molti altri, rientrai per alcuni giorni appena, per mettermi in pari col programma. Credo che quell’esperienza mi abbia chiarito un po’ le idee su quel che voglio fare nella vita. All’Oriani ho studiato grafica, un anno fa, se me lo avessero chiesto, avrei detto che mi sarebbe piaciuto proseguire i miei studi sul fronte artistico o del design. Oggi non sono più così convinto, mi piacerebbe fare qualcosa che mi mantenga a contatto con gli altri".

Con quale sguardo osserva Faenza oggi un neo-18enne? "Purtroppo ci sono ancora molte persone lontane dalle loro case. Questa è una ferita per i nostri concittadini, ma più in generale per tutta la città. Qualcuno addirittura non potrà neppure rientrare a casa. Se posso fare un appello vorrei che non si spegnesse l’attenzione, che non si interrompesse il ciclo delle donazioni".

f.d.