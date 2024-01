Il 1967, l’anno di Hendrix e Vietnam

Maximiliano Cimatti racconta questa sera alle 21.30 ’Gli anni che stravolsero il mondo.1967’. Insieme a lui ci sarà Martin Navello (voce e chitarra). L’ultima notte di Che Guevara, vissuta da due persone che sono con lui quel giorno, a La Higueras, un piccolo paese della Bolivia. I pensieri di Muhammad Alì mentre distrugge la sua carriera nel momento in cui decide di non arruolarsi per il Vietnam e poi il Festival di Monterey, Jimi e Janis sconvolgono il pubblico: questo e altro fu il 1967. Appuntamento al Mama’s Club in via S.Mama 75, a Ravenna.