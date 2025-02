Il 2024 dell’economia. Industria sofferente, costruzioni in espansione

Lo stato di salute dell’economia ravennate al termine del 2024 sembra buono, secondo l’osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna. infatti nella riunione del Tavolo sulle opportunità economiche e occupazionali i dati presentati indicano un’economia ravennate a +0,2% nel 2024 rispetto all’anno precedente, anche se restano le incertezze per il 2025. Soffre l’industria, sono stabili i servizi trainati dal turismo, mentre le costruzioni sono in espansione, con l’export debole. La fase di debolezza della manifattura è confermata dai dati: le imprese fino a 500 dipendenti, dopo 14 trimestri di positività, nel terzo del 2024 hanno registrato una flessione della produzione (-3,6%) e del fatturato (-2,8%) rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene gli ordini dall’estero (+6,7%), che sostengono la domanda complessiva (+0,9%).

Tutto sommato dati positivi, rispetto a quelli dell’Emilia-Romagna, in crescente difficoltà (-4,2%). Proseguono, inoltre, le difficoltà per le imprese manifatturiere artigiane, che segnano una flessione del -6,1%. Nel terzo trimestre 2024 il volume d’affari delle costruzioni registra ancora segnali positivi (+2,4%): cresce il volume d’affari anche delle imprese artigiane del comparto, che segnano un +4,8%. Gli indicatori regionali mostrano, invece, andamenti in calo. Lieve flessione per il commercio (-0,7%). Risultati incoraggianti, invece, per il turismo che, nei primi nove mesi del 2024, registra una crescita di visitatori e di pernottamenti (+3,9% per entrambi gli indicatori).

Dopo tre anni positivi, il saldo demografico delle imprese è in calo: -53 a Ravenna, tra iscrizioni e cessazioni. Ci sono, però, 758 nuove imprese artigiane nate tra gennaio e dicembre e 689 che, nello stesso periodo, hanno cessato di operare. Il tasso di crescita trimestrale delle imprese artigiane (+0,70%) segnala però un arretramento di quasi cinque decimali. "Ci troviamo di fronte – sottolinea Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – a scenari in continua evoluzione che richiedono un approccio flessibile e uno sguardo aperto, con un’attenzione particolare ai contesti geopolitici, alle tecnologie emergenti, ai nuovi settori, per cogliere e anticipare il cambiamento".

Gli indicatori del commercio internazionale di fonte Istat, ratificando quanto l’indagine del sistema camerale aveva rilevato nei trimestri precedenti, confermano la flessione dell’export (-3,7%), trend negativo in rallentamento e attribuibile principalmente all’incertezza e criticità degli scenari. Comunque, in generale, secondo Prometeia per il 2025 è atteso un incremento del +0,2%. Parla di resilienza, invece, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli: "È un quadro che ci mostra ancora una volta la straordinaria capacità dell’economia ravennate, ma che ci invita a non abbassare la guardia".

Ugo Bentivogli