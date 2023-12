Il 2024 dovrà essere l’anno di rilancio del commercio

È tempo di bilanci di fine anno e di auguri per il 2024. Non è stato un anno semplice per le imprese, quello che stiamo archiviando, che hanno dovuto fare i conti dapprima con i costi esortanti dell’energia e delle materie prime, poi con la drammatica alluvione di maggio che ha interessato il territorio della Romagna, ed in particolare la provincia di Ravenna. Faticosamente siamo tornati ad una normalità in breve tempo, anche se i segni sono oggi ancora visibili perché i danni causati da questo evento eccezionale che mai ha avuto riscontri nella storia della nostra zona, sono stati ingentissimi per le imprese. Le imprese, inoltre, hanno dovuto fare i conti anche con l’incertezza dei mercati dovuta alle guerre e non ultimo anche la burocrazia e il pesante carico fiscale che non si sono attenuati e che restano sempre un fardello senza rimedio. Ciononostante il nostro tessuto produttivo ha risposto positivamente alle preoccupazioni e alle difficoltà con quella capacità e quell’ottimismo che ci contraddistingue sempre e che nei momenti critici emerge. Questo significa voglia di fare impresa, essere romagnoli è anche questo.

Il 2024 sarà un anno importante per l’imprenditoria e dovrà rappresentare quello spartiacque in grado di farci lasciare alle spalle definitivamente la crisi pandemica e accelerare la crescita economica dando slancio alle attività, anche attraverso interventi di sostegno mirati soprattutto per le piccole e micro aziende del commercio, che sono quelle che hanno subìto maggiormente una brusca frenata in questi ultimi anni. Il 2024 deve essere l’anno nel quale le Amministrazioni locali intraprendono misure ad hoc, su ampia scala, per favorire le attività economiche esistenti svolte in ambito commerciale, con un occhio particolare rivolto ai giovani imprenditori e alle imprese costituite in prevalenza da giovani che sono il nostro futuro. Dobbiamo aiutare coloro che intendono iniziare questo percorso imprenditoriale (o che lo stanno facendo) per realizzare progetti e quindi sostenerne la crescita. E’ un investimento per il nostro futuro. Confcommercio provincia di Ravenna è da sempre al fianco delle imprenditrici e degli imprenditori, la nostra mission è quella di far crescere l’impresa, sostenendola e aiutandola attraverso i nostri servizi dedicati. Noi ci saremo anche in questa sfida.

*Presidente Confcommercio Ravenna