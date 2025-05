Il 2025 è l’anno del 18° congresso provinciale

Il diciottesimo Congresso provinciale di Confartigianato della provincia di Ravenna si svolgerà nel 2025. Si tratta di una serie di adempimenti importanti non solo ai fini di dare la possibilità a tutti gli iscritti di eleggere i propri rappresentanti o farsi eleggere, sia per quanto riguarda i direttivi delle categorie ed i mestieri sia per le rappresentanze territoriali, ma anche per far sì che migliaia di imprenditori possano ritrovarsi insieme per discutere tra loro, esporre le proprie esperienze, portare avanti proposte, critiche e richieste.

Tra maggio e giugno tutti gli imprenditori aderenti saranno invitati a partecipare a due momenti distinti: il primo per scegliere i propri rappresentanti di categoria e mestiere, poi per eleggere quelli di ambito territoriale. A settembre poi ci saranno le assemblee per eleggere i delegati al XVIII Congresso, che voteranno le principali cariche rappresentative dell’Associazione, che vedrà a novembre il suo evento conclusivo.

In questi anni la società sta cambiando rapidamente – è il messaggio che Confartigianato vuol fare arrivare agli associati - con l’avvento del web e dei device mobili, in questi ultimi due decenni tutti noi ci siamo abituati sempre di più ad informarci, dialogare ed avere contatti con le altre persone, quasi sempre da remoto.

L’enorme massa di informazioni e possibilità che ci sono messe a disposizione, inoltre, spesso tolgono a tutti noi anche il tempo e la voglia di impegnarci in attività sociali, ed i corpi intermedi come le associazioni di rappresentanza soffrono la mancanza di vicinanza e di impegno da parte dei propri aderenti. Eppure, consci dell’importanza immutata del nostro ruolo, in Confartigianato sono convinti che il congresso rappresenti ancora un momento essenziale nella vita associativa, e che l’appartenenza a questa organizzazione sia un valore importante per le migliaia di imprenditori aderenti.