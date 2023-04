Intervenne anche un profugo cileno, Eduardo Sanfurgo, in fuga dal proprio Paese da pochi mesi schiacciato dal sanguinoso colpo di stato di Pinochet, alla cerimonia per il 30° anniversario della Liberazione, il 25 aprile del 1974. All’epoca gli interventi si tenevano dal palco eretto sotto al Municipio, sul quale si distinguono, accanto alle autorità militari, il vicesindaco Mattioli, l’oratore ufficiale on. Oddo Biasini, già vice comandante della formazione partigiana Mazzini, il presidente della Provincia, Triossi, il prefetto Maglioni. Sotto al palco, due partigiani con la bandiera Anpi.

A cura di Carlo Raggi