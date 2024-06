Il 31° rally matematico transalpino. Premiata la scuola Baracca

Presso la scuola Baracca da diversi anni l’insegnamento della matematica viene potenziato attraverso la partecipazione a proposte presenti sul territorio nazionale: ’Rally matematico transalpino’ è una di queste. "I risultati ottenuti – fanno sapere dalla scuola – sono stati più che soddisfacenti. In data 18 maggio le classi del corso B della scuola Baracca dell’Ic lugo1 hanno gareggiato a Bologna per la finale sezione Romagna-Bologna del Rmt e presso il liceo Copernico sono state premiate: classe I B e II B prime classificate, classe terza B seconda classificata". Continua la scuola: "Il rally matematico transalpino stimola la capacità di risolvere problemi legati alla realtà che spaziano negli ambiti della geometria e dell’aritmetica, relativa ai programmi che gli studenti svolgono, abituandoli ad un lavoro di squadra e di classe". In foto gli studenti con la prof Lucrezia D’ambrosio.