Il 6 aprile apre Mirabilandia E ora è accessibile ai non udenti

La nuova stagione di Mirabilandia, che prenderà il via giovedì 6 aprile con il lungo weekend di Pasqua e nuovi spettacoli tra cui ‘L’Illusionista’ del ravennate Mago Casanova, sarà all’insegna dell’inclusività. Questo grazie al progetto ‘MiraLIS, realizzato in collaborazione con l’associazione ravennate Il Quadrifoglio, che consiste nella presenza di QR code all’ingresso delle attrazioni grazie ai quali gli utenti del parco con deficit uditivi potranno collegarsi a un video in LIS (Lingua dei Segni Italiana), in cui verranno spiegate le raccomandazioni da seguire. E alle casse saranno posizionati monitor che spiegheranno, in lingua dei segni sottotitolata in italiano, come accedere al servizio MiraLIS.