Il 704° Annuale della morte. Oggi cerimonia dell’olio

Oggi Ravenna si aprirà al ricordo di Dante nel 704° Annuale della morte. La giornata inizierà al Teatro Alighieri, alle 10, con la lectio magistralis di Loredana Lupperini. Le celebrazioni si svilupperanno poi alla Tomba di Dante, alle 11, con un’incursione nell’itinerario della Divina Commedia di Ermanna Montanari e Marco Martinelli. Con loro le cittadine e i cittadini della Chiamata Pubblica del Cantiere Malagola e l’attrice Anna Bonaiuto che leggerà il Canto V dell’Inferno dal balcone del Palazzo della Provincia. Alle 12 sarà poi la volta della Messa di Dante, la consueta celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita emerito di Firenze. A seguire, all’interno della Tomba di Dante, si terrà la Cerimonia dell’Olio.

Anche quest’anno, poi, il percorso di Prospettiva Dante, il festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca, si intreccia a L’ora che volge il disìo, la lettura perpetua della Commedia alla Tomba di Dante. In occasione della XIV edizione del solo festival interamente dedicato al Poeta, quest’anno in programma dal 17 al 21 settembre nei Chiostri Danteschi accanto alla Tomba, le letture dei canti di giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 settembre sono organizzate in collaborazione con il festival. Il primo dei lettori, per il canto XIII dell’Inferno, quello di Pier delle Vigne, sarà Roberto Riccardi (giovedì 18), scrittore e generale di brigata dei Carabinieri, che ha diretto il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il canto di Ulisse, il XXVI dell’Inferno, sarà letto da Daniele Olschki (venerdì 19), editore e discendente di Leo Olschki. Sabato 20 il canto di Paolo e Francesca è invece affidato a Margherita Ghinassi, giornalista Rai per molti anni conduttrice del Tg1.