Il 9 marzo la mostra di Luce Possentini

Inaugurerà il 9 marzo alle 11, negli spazi della Manica Lunga della Biblioteca Classense, la mostra “La poesia delle immagini. Sonia Maria Luce Possentini tra illustrazioni e libri”, interamente dedicata alla grande illustratrice emiliana e curata dalla biblioteca. La mostra sarà visitabile fino al 25 maggio, all’inaugurazione sarà presente l’artista.

Con questo progetto la Classense prosegue nel suo percorso dedicato all’illustrazione e al linguaggio visivo, offrendo una ricca selezione di disegni originali che Possentini ha realizzato per diverse case editrici e per i moltissimi libri ad oggi pubblicati. Saranno presenti tavole originali, schizzi, prime prove, taccuini che l’autrice ha voluto offrire per l’occasione allo sguardo delle visitatrici e dei visitatori.

Oltre 100 le opere esposte in mostra.

Da martedì a sabato 15-18.30; sabato 10-13, 15-18.30

chiuso lunedì e festivi; laboratori e visite guidate per le scuole su prenotazione. Visite guidate: sabato 16 marzo, ore 16; sabato 20 aprile, ore 16 e sabato 25 maggio, ore 10.30. Per famiglie con bambine e bambini dai 3 anni, accompagnate da letture a cura dei volontari e delle volontarie “Nati per Leggere”. Prenotazioni: 0544.482112. I laboratori, a cura di Sonia Maria Luce Possentini, sono gratuiti e si svolgono in Sezione Holden, Via Baccarini 1. Per ciascun laboratorio sono disponibili 15 posti. Prenotazione obbligatoria a stravaglini@classense.ra.it. Il 9 marzo, ore 15, “Un alfabeto strampalato“, per tutte le età a partire dai 5 anni.