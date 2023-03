"Il Baccara, un locale diventato di culto"

Momento di anniversari per il Baccara di Lugo. Mentre la discoteca oggi, sabato 25 marzo, ricorderà, con il primo dei remember ’C’era una Volta il Baccara State’, gli anni della grande riapertura ad opera della gestione Mazzari nel periodo 2009-2016, Sergia Avveduti parla del padre Giorgio, storico direttore artistico del Baccara Music Hall, scomparso il 25 marzo del 2022, un anno prima del 50° compleanno della "sua creatura". Sergia a soli otto anni, disegnò quella rosa stilizzata che a lungo è stata il segno distintivo della discoteca nata nel 1973. Avveduti la vide e la sottopose alla proprietà che accettò, entusiasta, di renderla simbolo del Baccara.

"Grazie alle sue intuizioni – ricorda Sergia - il Baccara è stato in grado di esibire artisti noti e spesso lanciare gli emergenti diventando un punto di riferimento per la disco music degli anni settanta. Il successo era dovuto alla sua scelta estremamente attenta dei migliori artisti di fama nazionale e internazionale come Mia Martini, Gino Paoli, Renato Zero, Patty Pravo, Ray Charles, Amalia Rodriguez, Gloria Gaynor, Donna Summer, Charles Aznavour e molti altri, ai disc jockey "Barry", Umberto Maiocco - che fu mio padre a scoprire - e poi Lorenz, Dado, Jean Claude". Ad alimentare il successo della discoteca contribuirono anche le riprese televisive degli spettacoli che si svolgevano in diretta e che poi trovavano spazio nei programmi "cult" del momento come ’Domenica in’ di Corrado o ’L’altra domenica’ di Renzo Arbore. Fra i tanti appuntamenti esclusivi che si tenevano negli anni ’70, Sergia ne ricorda un paio.

"Nel ‘78 fecero capolino al Baccara, le Go-Go Girls, le prime "cubiste" e sempre in quell’anno – aggiunge - il 12 febbraio, Alan Sorrenti presentò, in anteprima nazionale, il suo album ’Figli delle stelle’. Era il trionfo della Disco ma c’era spazio per tutti. Venivano ospitati eventi di diverso genere, dal liscio, ai grandi cabarettisti quali Grillo o Marenco, ai cantautori, tra i quali ricordiamo De Gregori, Branduardi, Bindi e Camerini. Da un punto di vista manageriale – continua - il segreto del successo di mio padre era la capacità di lavorare con gli artisti a percentuale anziché a cachet, consentendo a loro di esibirsi anche in altre discoteche "partners", ammortizzando in questo modo le spese. La ricca eredità di Cabaret Italia, il giornale del Baccara Music Hall, testimonia e ricostruisce la storia culturale, artistica e musicale dal 1975 al 1979". Dopo il Baccara, Avveduti ha aperto altre discoteche di successo, tra cui la ’Vie en Rose a Imola e ’Il Castello’ a Terra del Sole.

"Purtroppo mio padre non è riuscito a partecipare all’anniversario del cinquantesimo anno di nascita del Baccara – conclude la figlia Sergia – ma il suo ricordo permane nella storia artistica e musicale".

Monia Savioli