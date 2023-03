Il bagno Paparazzi riapre il primo aprile

Sulla spiaggia n. 242 di Milano Marittima, il prossimo primo di aprile, riapre il bagno “Paparazzi”, da sempre lo stabilimento balneare consacrato al mondo dello showbiz.

Al timone, infatti, c’è Patrick Baldassari, l’imprenditore che - assieme al padre Mario - organizza da oltre 30 anni il “Vip Master di Milano Marittima”, che quest’anno si celebrerà nel weekend del 21 e 22 luglio.

Per il “Paparazzi” stesso concept d’accoglienza, ma struttura ampiamente rinnovata con un restyling all’insegna dell’eleganza e della eco-sostenibilità ambientale. La partenza ufficiale della stagione è prevista, come sempre, per la “Pasqua Marittima”, ma il servizio bar e ristorante sulla spiaggia n. 242 partirà già sabato prossimo.