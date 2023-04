Il banco di prova Pochi allo scambiatore "Serve più segnaletica"

Certo, per un bilancio è ancora presto. Ma il primo weekend sui lidi senza parcheggi negli stradelli può già dare qualche indicazione sulla sfida che Marina di Ravenna e Punta Marina dovranno affrontare quest’estate, nell’ottica di un cambio di abitudini da parte dell’utenza.

Ieri mattina il parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna era mezzo vuoto, con il navetto che ha fatto molti giri con pochi o pochissimi utenti a bordo. Al contrario il lungomare si è riempito di auto soprattutto nella zona centrale della località. Tanti utenti si sono fermati a osservare il cantiere o a passeggiare sul percorso che sta nascendo alle spalle degli stabilimenti, incuriositi dalla novità.

La musica è cambiata poco dopo mezzogiorno: a quell’ora infatti tanti sono arrivati in spiaggia per mangiare in riva al mare. Complice una giornata soleggiata ma ancora fresca, insomma, parecchi utenti hanno pensato di concedersi lo sfizio di pranzare con i piedi sulla sabbia, ma non di rimanervi da mattina a sera. E a quel punto i pochi posti rimasti sul lungomare sono stati velocemente occupati dalle auto, lasciando tanti altri a girare a vuoto in cerca di un posto. A quel punto il navetto si è popolato, ma la maggior parte dei posti al parcheggio scambiatore sono rimasti vuoti e molti automobilisti hanno preferito parcheggiare alle spalle della spiaggia. Alcuni si sono poi lamentati con i gestori degli stabilimenti o sono arrivati in ritardo rispetto alla prenotazione per il pranzo.

"Il cantiere non è un problema, anzi: nove clienti su dieci apprezzano i lavori – spiega Maurizio Rustignoli, presidente della coop Spiagge – ma il tema che emerge in modo importante è quello dei parcheggi. Ci sono, ma sono distanti e occorre integrare la segnaletica per aiutare gli automobilisti che non sanno niente della novità. In questi due giorni i clienti si sono lamentati". Rustignoli chiederà all’amministrazione comunale "un ulteriore focus, per ottimizzare la situazione. Dobbiamo far sì che il cliente all’arrivo trovi tutte le indicazioni circa dove lasciare l’auto, e va fatto in fretta: prima del 25 aprile. Proponiamo inoltre di realizzare altri posti in tutte le aree che è possibile sfruttare, tra cui quella adiacente al Park Hotel".

Nessun problema, invece, per i fornitori degli stabilimenti, dal momento che i furgoni per carico e scarico possono accedere agli stradelli.

Sara Servadei