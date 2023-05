Il barista più votato Vince Franco Gallamini Ieri l’allungo decisivo

Franco Gallamini del bar Rita in via Ravegnana: è contento di aver conquistato il 1° posto nel concorso del Carlino riservato al miglior barista della provincia?

"Sono davvero felicissimo. È stata una bella iniziativa. All’inizio non volevo neanche partecipare".

Chi l’ha convinta?

"Mia moglie Marina e i tanti clienti. Visto che sono anche un po’ ‘social’, ne ho approfittato".

Lei, col suo Bar Rita, ha raggiunto oltre 5mila consensi. Come si è concretizzato un numero così massiccio di tagliandi?

"Faccio fatica anch’io a spiegarmelo. Però ho avuto il sostegno anche da parte di diversi colleghi ‘fuori classifica’. Altri baristi che non sarebbero arrivati a premio, mi hanno regalato i loro coupon. È stata una sorta di solidarietà fra colleghi. Non me lo sarei mai aspettato".

I suoi clienti e i suoi follower come l’hanno sostenuta?

"Fino alla fine è stata una battaglia, un testa a testa. Mi hanno detto che, un premio lo avrei meritato. All’ultimo c’è stato l’allungo decisivo, ma non è stato facile, né scontato. Mi hanno sostenuto moralmente anche da Torino, Milano e dal Veneto".

Qual è l’impegno che mette nella sua professione?

"Altissimo. Ho fatto una marea di corsi di aggiornamento. Sono barman Aibes. Ho partecipato anche a concorsi nazionali e regionali, classificandomi sempre nelle prime posizioni. Ho preso parte a corsi di aggiornamento di bevande tropicali, di ‘latte art’ per servire i cappuccini con la crema ‘artistica’. Ho fatto anche il primo step per diventare sommelier, e ho partecipato al corso ‘Un panini per tutti’".

Qual è la sua specialità in tema di cocktail?

"Quello di mia invenzione è gettonatissimo e molto ‘beverino’. L’ho chiamato ‘La tisana’, perché ha un colore simile alla tisana al carcadè, ma in realtà è a base di Campari e vodka".

E i panini più richiesti?

"Siamo in evoluzione: dalla frittata con le melanzane e l’arrosto di tacchino, a speck scamorza affumicata e salsa ai funghi; poi i classici mozzarella, crudo, insalata e pomodorini".

Cos’è che non manca mai al Bar Rita?

"Il Carlino. Ne compro due copie ogni giorno perché, nelle ore di punta, c’è spesso la fila per leggerlo".

A che ora aprite i battenti?

"Nei weekend, già pochi minuti dopo le 2 del mattino siamo aperti per soddisfare la cosiddetta ‘fame chimica’ di chi esce dalle discoteche. Alle 2.30 ci sono già i panini pronti".

Dunque siete aperti quasi h24? "Non proprio. Col covid, la gente ha cambiato abitudini e, la sera, esce più di rado, a meno che non ci siano i grandi eventi in tv, come calcio, moto Gp e F1".

Le manca qualcosa?

"Mio figlio Filippo, che è a Miami a studiare per diventare pilota degli aerei di linea".

Roberto Romin