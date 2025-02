Il Basket Project sul velluto. Capra Team avanti tutta

Nel campionato di B femminile tutto facile per il Faenza Basket Project contro il Basket Rosa Forlì. Le faentine si aggiudicano il derby 66-53 (12-14; 41-31; 55-42). Nel prossimo turno giocheranno domenica alle 20.30 sul campo dell’imbattuta capolista Cavezzo. Il tabellino di Faenza: Panzavolta 8, Babini 7, Cavina, Ciuffoli C. 12, Ceroni 8, Mazzoni, Minguzzi 2, Zoli, Rotaru 5, Onyekwere 6, Bernabè 4, Ciuffoli E. 14. All.: Leonardi Classifica: Cavezzo 42; Puianello 34; Valdarda e Piumazzo 32; Castel San Pietro* e Rimini 28; Valtarese 22; Cesena, San Lazzaro e Faenza 20; Fidenza* e Scandiano 18; Castello d’Argile e Parma 8; Ferrara 4; Forlì 0. * gare in meno

Nella C femminile il Capra Team Ravenna chiude da imbattuta la prima fase del campionato, superando 69-34 (12-8; 27-16; 45-21). Vittoria anche per l’Hakuna Matata San Pietro in Campiano, impostasi al fotofinish 54-53 (15-6; 24-21; 35-38) sul campo del CSI Sasso Marconi. Domani alle 21 l’Hakuna Matata recupererà la gara casalinga con Granarolo (ore 21.15). La fase ad orologio di quattro partite (in casa con le due che seguono in classifica e fuori con le due che precedono) inizierà il 9 marzo e terminerà il 14 aprile, ma si giocherà ogni due settimane. Si qualificheranno ai playoff le prime due dei tre gironi regionali e le due migliori terze.

Il tabellino di Ravenna: Pochayivska 1, Maioli 3, Pieraccini 16, Sampieri 2, Girelli 6, Ragghianti 3, Rossi 6, Pirazzini 7, Dasara 4, Balella 2, Calabrese 6, Sabbatani 3. All.: Lisoni Il tabellino di San Pietro in Campiano: Morsiani 11, Chiabotto 21, Porzio 3, Castellano 2, Quercioli 2, Spinelli 5, Giunchi 8, Balducci 2, Camporesi, Cabiddu, Carlucci, Migani. All.: Cedrini Classifica: Ravenna 28; San Pietro in Campiano* 22; Granarolo* 20; Virtus Imola 14; Bologna, Sasso Marconi* e Sunrise Rimini 8; Miramare* 0. * gare in meno