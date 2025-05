Il ’beat’, il vino, la musica. Le vite di Mauro Zanarini: "Ora? Al lavoro sulla pesca"

Era nel gruppo che, fra cortei e occupazioni, ha fatto la storia del Sessantotto a Ravenna, ma era preso più dalle novità culturali e musicali alternative collegate allo storico movimento della beat generation americana e proprio quel vento nuovo ha portato Mauro Zanarini a esplorare sempre altrettanti nuovi orizzonti. Così, abbandonato il camice bianco del farmacista deluso dal ruolo di ‘negoziante’, mentre organizzava le prime proiezioni di film musicali al cinema Guidarello, si buttò nell’azienda familiare di acque minerali, a Marina, e la trasformò puntando, siamo a fine anni 70, su vini e birre di qualità. E mentre sperimentava serate demenziali fra musica e cibo al circolo repubblicano di via san Gaetanino fu con Pozzetto la storica punta di diamante di Arcigola prima e di Slow Food poi, di cui è stato responsabile per Ravenna e consigliere regionale e nazionale, vulcanico ideatore di eventi da Giovinbacco alla ‘Via del sale da Cervia a Bologna’, alla festa delle ‘cozze selvagge’ e infine al progetto, in cantiere, per il rilancio della piccola pesca locale. Senza dimenticare la lunga vice presidenza della Pro loco di Marina.

Zanarini, il suo mi sembra un cognome con radici emiliane "Mio nonno Anselmo era della zona del monte Cimone, aveva studiato ma al ritorno dalla Grande Guerra preferì gestire un gregge di 5-600 pecore e durante la transumanza arrivava fino al Ferrarese. Si stabilì ad Anita, dove ho abitato fino ai 4 anni e nel ‘53 tutta la famiglia, vale a dire me, mio fratello Eligio, i nonni, babbo Silvano e mamma Elda, si trasferì a Marina".

È stato testimone della prima trasformazione della località "C’erano ancora tutti i bunker e dietro alla spiaggia i denti di drago antisbarco, i bagni in gran parte ancora in legno, i cancelli delle abitazioni fatte con le lamiere per fare le piste per i carri armati... E ho visto sorgere la grande diga, il cantiere occupò il campo da calcio di noi bambini... Dove adesso c’è l’associazione Marinai c’era la pesa per i massi... Io intanto andavo a scuola e già aiutavo il babbo".

Che lavoro faceva? "Aveva organizzato una rivendita di acque minerali e bibite, io recuperavo i vuoti e mettevo le bottiglie nel ghiaccio che andavamo a prendere alla fabbrica, dietro al mercato del pesce..."

Dopo le medie che istituto ha frequentato? "L’Iti, siamo nel ‘63, era ancora in via Guaccimanni".

Stava arrivando il vento del Sessantotto! "I compagni di scuola erano i capisaldi del Movimento studentesco, Sangermano, Pretolani, Belletti, ho partecipato alle manifestazioni, ho occupato la facoltà di farmacia a Bologna, ma a me interessava più la musica, la letteratura alternativa... Credo che il mondo l’abbia cambiato soprattutto la beat generation".

Si era iscritto a farmacia? "Certo e mi sono laureato, nel ‘74. Mi interessavo di medicine alternative, aspetti sociali collegati alla salute, volevo fare il farmacista quale dispensatore di consigli, più che negoziante. Per 4 anni ho lavorato nelle farmacie comunali a Marina e a Porto Corsini, e a Cervia, poi mi sono licenziato, non potevo fare ciò che avrei voluto. Mi sono occupato dell’azienda di famiglia, trasformandola tutta".

Nel senso? "Stavano iniziando gli anni Ottanta e puntai tutto sul vino e le birre di alta qualità, attrezzai la prima enoteca di Marina".

Era già associato di Arcigola? "Fin dal ‘76, io e Graziano Pozzetto. Siamo sempre stati amicissimi, sto lavorando per trovare una soluzione per l’immenso patrimonio culturale e di prodotti che ha in casa... Giravamo per le cantine, un po’ ovunque in Italia, era tutto da organizzare, ma era chiaro che il mercato sarebbe andato verso il vino di qualità. Sono stato uno dei primi a fare il corso da sommelier, era il ‘64, ero giovanissimo".

In quel periodo, come diceva, c’era anche la musica fra i suoi interessi... "Il rock soprattutto, fondai un club, ‘Mike Jagger fans club’, era l’epoca anche del rock demenziale, nei primi anni 80 organizzai una rassegna musicale di tre giorni a Marina, ero già vice presidente della neonata Pro loco, ci sono rimasto vent’anni... Con me c’erano Pericle Stoppa, Gino Gardini, Borghesi, Sangiorgi, i miei contatti con le avanguardie musicali alternative bolognesi mi permisero di portare a Marina artisti notevoli..."

E poi i film musicali ... "Prendevo le pizze a Bologna e le proiettavamo al cinema Guidarello, ma dopo un po’ ci cacciarono e continuammo a Marina. In quegli anni Ottanta avevo anche organizzato serate di musica punk, rock, new wave al circolo repubblicano di via San Gaetanino. E lavoravo, sempre in giro per l’Italia e l’Europa, per contatti per vini e birra..."

Siamo alla Regina d’Africa! "Già, eravamo io, Pretolani, Benelli, Ravaioli e Berardi, doveva esserci anche Danilo Montanari, ma all’ultimo si ritirò. Anche qui musica d’avanguardia, poi alle 3 di notte si andava in mare con la Guidarello a vedere l’alba. Impensabile, oggi!"

Poi arriva Slow Food... "Nel 1986 Arcigola, per iniziativa di Carlo Petrini, si trasformò e divenne Slow Food, con connotazioni internazionali. Divenni presto socio, ma non potei impegnarmi molto, mi ero sposato con Lorella ed erano nati Guendalina, pedagogista, e Nicolò, ingegnere navale; nel 2002 divenni fiduciario della ‘condotta’ di Slow Food di Ravenna, poi consigliere regionale e nazionale. Ora sono nella condotta Romagna Val D’Amone. Dal 2017 ho più tempo essendo in pensione: per alcuni decenni ero stato anche responsabile commerciale prima del gruppo Danone poi di Rb di Fornace Zarattini".

Al suo nome sono legate molte iniziative di Slow Food. "Comincerei da Giovinbacco, prima edizione nel 2003. Volevo un evento popolare che parlasse di vino. L’edizione del 2023 ha fatto affluire a Ravenna 60mila persone! Poi, ma per citare solo gli eventi più importanti, la Festa della cozza, la cozza selvaggia, perché cresce nelle piattaforme, quindi la ‘Via del sale’, ovvero ripercorrere in bici le strade lungo cui dal 1200 portavano il sale di Cervia ai norcini di Bologna. Poi Terre di Mare, tre edizioni, ogni lido da Casal Borsetti a lido di Dante portava un proprio tipico piatto di pesce. E adesso sto cercando di dar concretezza a un bel progetto su delega di Slow Food..."

Di che si tratta? "Riguarda l’organizzazione e la miglior gestione della piccola pesca, da Goro a Cattolica, in mare e nelle valli, secondo criteri di rispetto di ambiente e specie. La strada è ancora lunga...".

Carlo Raggi