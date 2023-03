Il bel libro della guida Silvia Togni

Premetto un fatto abbastanza strano: in una nota enciclopedia tematica, nel volume dedicato ai “Simboli” è assente la voce “pigna”. Non se ne fa cenno neppure parlando (pochissimo) del pino. Eppure sembra proprio che questo particolare fiore legnoso vanti molta considerazione. Questo ci racconta la guida ravennate Silvia Togni in un suo libro intitolato: “Il cammino delle pigne”, che ho letto da poco. Un libro chiaro, scorrevole, diviso per argomenti con prevalenza di alcuni temi, e ricco di foto. La pigna è un simbolo trasversale, riprodotto tanto in luoghi dove abbonda, quanto in altri dove non è presente. La sua forma e la sua perfezione matematica, attraggono le culture più diverse. Si potrebbe parlare di un archetipo. Nel libro, anche per questa ragione, si specificano i significati della pigna sotto il profilo cristiano ma anche pagano, là dove al credo della resurrezione subordinato alla figura del Cristo, si affiancano i culti sul perpetuarsi della vita secondo credenze magiche, per le quali la pigna sarebbe portatrice di buoni auspici e di protezione. A questo riguardo, il libro propone alcuni aneddoti che fanno pensare al motto: "Non è vero, ma ci credo" e che comunque convincono sul valore simbolico di questa particolarità della natura. Un lavoro che va a porre rimedio a una misteriosa omissione enciclopedica ma, chissà... Forse la pigna, pur riprodotta ovunque, è avvolta da una sua modestia...

Matteo F.Camerani