Il ’Benelli’ si rifà il trucco: "Da aprile via il ferro nel settore dei distinti"

È un Ravenna capolista che pensa al presente, al futuro imminente (domenica a San Benedetto con un esodo che potrebbe avvicinarsi ai 500 tifosi) e al futuro prossimo. Ovvero agli impianti. Dopo averne parlato sul web a ‘Voci dal Benelli’, ieri pomeriggio il dg Paolo Scocco ha approfondito il tema: "Tra aprile e maggio inizieranno i lavori di smantellamento del ferro dei distinti. Subito dopo saranno rifatti i gradoni in cemento dello stesso settore. Fermo restando che dovremo necessariamente confrontarci col Comune, proprietario dell’impianto, confermo tuttavia che il dialogo col sindaco e assessore allo sport Barattoni è avviato da tempo e improntato alla massima collaborazione. Detto questo, la nostra volontà sarebbe anche quella di eliminare le barriere, sia nei distinti, sia in tribuna, oltre all’interramento delle panchine".

Sarà comunque una primavera intensa sul fronte dell’impiantistica e, in particolare del Benelli: "Come già previsto e annunciato a suo tempo – ha proseguito Scocco – a fine campionato si metterà mano al fondo e al manto erboso, col rifacimento dei drenaggi. L’obiettivo è quello di iniziare la stagione 2026-27 con questi lavori già terminati. Lo step successivo sarà lo smantellamento del ferro in curva ospiti. La curva Mero invece, dopo i lavori di copertura esterna di quest’anno, resterà così com’è".

Sul fronte dell’impiantistica, il Ravenna ha aperte anche altre ‘partite’. Il centro sportivo ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia, sede dell’attività del settore giovanile, sarà ampliato, con l’allestimento di un nuovo campo in sintetico per il calcio a 11. Un altro campo in sintetico vedrà la luce, trasformando uno dei tre esistenti in erba naturale. In cantiere c’è anche la costruzione di una palestra.

Per almeno altri due anni, tuttavia, la ‘prima squadra’ del Ravenna continuerà ad avere la propria base logistica al centro sportivo di Glorie. Questo in attesa che, nell’area già individuata al quartiere San Giuseppe, vengano avviati i lavori del nuovo centro sportivo, destinato a diventare il quartier generale della ‘prima squadra’ e della Primavera, con tanto di campi, club house e palestra.