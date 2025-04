Il ’Benelli’ si rifà il trucco. Stanziati 570mila euro per un nuovo manto erboso

Rifacimento totale del fondo e del manto erboso, ristrutturazione della parte in cemento del settore distinti (chiuso dal 2011) e consolidamento della struttura metallica nella prospettiva che il Ravenna torni in serie B. Sono tre gli step che riguardano i lavori allo stadio Benelli, struttura che si appresta a compiere i 59 anni di vita (fu inaugurato nel settembre del 1966). Su proposta dell’assessorato ai lavori pubblici di Federica Del Conte e dell’assessorato allo sport di Giacomo Costantini, la giunta comunale ha deliberato una spesa di 570 mila euro per il primo obiettivo, che è anche quello più impellente, viste le precarie condizioni del terreno di gioco.

Se la buona notizia è che la squadra giallorossa potrà finalmente disputare le gare casalinghe su un campo (in erba naturale) adeguato, la cattiva notizia è invece quella legata alle tempistiche. I lavori inizieranno infatti a maggio del prossimo anno, un giorno dopo la fine della prossima stagione 2025-26. La burocrazia, che impone procedure legate al bando e alla gara d’appalto, renderà possibile infatti la fine del cantiere solo per l’inizio del campionato 2026-27, ovvero a settembre del 2026.

I lavori prevedono lo sbancamento integrale del campo di gioco, con la sostituzione della terra, la realizzazione di una struttura per il recupero delle acque, l’installazione del sistema di irrigazione e la semina. Un intervento simile, ma non così invasivo, si era reso necessario nell’agosto del 2012, all’indomani della fallimentare gestione del club giallorosso da parte del presidente Sergio Aletti. Palazzo Merlato, di concerto col club del presidente Ignazio Cipriani, pensa però anche in prospettiva: "Guardando ad un futuro non troppo lontano – ha spiegato l’assessore Giacomo Costantini – abbiamo già predisposto la documentazione preliminare per proporre un consolidamento della parte in cemento del settore distinti, come avvenuto per la curva Mero. Una tale operazione si renderebbe necessaria nel caso in cui il Ravenna dovesse tornare in serie C".

Sull’ipotesi invece dello smantellamento della struttura metallica (come sta avvenendo in questi giorni per lo stadio di Piacenza), che porterebbe la capienza ‘virtuale’ da 12mila e 8mila posti, lo stesso Costantini ha fatto chiarezza: "Considerando le ambizioni del club giallorosso, non avrebbe senso smantellare le strutture in ferro per poi doverle, eventualmente, rimontare in caso di approdo in serie B. Ecco perché è stato aperto un ragionamento legato al consolidamento".