Il bilancio del Comune ’in chiaro’ Lugo, il futuro presentato ai cittadini

Il bilancio del comune di Lugo si presenta "in chiaro". Per la prima volta infatti, il documento sarà illustrato pubblicamente alla cittadinanza, dopo il passaggio in consiglio comunale nel corso della riunione di giovedì 16, nella cornice di teatro Rossini. L’evento è programmato per sabato 18 febbraio a partire dalle ore 9,30. Dopo il saluto del sindaco, Davide Ranalli, l’incontro proseguirà con l’analisi sociale ed economica effettuata dal demografo e statistico Gianluigi Bovini seguita da una tavola rotonda dedicata ai temi del welfare. Al termine la parola tornerà al sindaco e poi all’assessore al bilancio della Regione, Paolo Calvano. "Stiamo uscendo da una fase complicata che ha visto la sovrapposizione di due eventi, la pandemia e l’aumento del costo dell’energia e del carico inflattivo – ha spiegato il sindaco Ranalli –. Per questo riteniamo doveroso spiegare e raccontare il bilancio che rappresenta il documento più importante dell’amministrazione, alla cittadinanza. Occorre costruire la consapevolezza delle scelte che stanno alla base delle decisioni e degli impegni presi dall’amministrazione".

La tavola rotonda che seguirà all’intervento di Bovini, già incaricato nei mesi scorsi di "fotografare" in prospettiva le evoluzioni demografiche del territorio, coinvolgerà tre ospiti, Massimiliano Fabbri, responsabile delle attività espositive del Comune, Alessandro Zanoni, direttore della Caritas diocesana di Imola e Romina Maresi, neo eletta vice presidente di Legacoop Romagna e presidente della Cooperativa San Vitale. "La nostra interpretazione di welfare è legata al contrasto della povertà – continua Ranalli –. Per questo abbiamo chiesto l’intervento della Caritas che assiste soggetti che non passano dai servizi sociali perché non intendono istituzionalizzare la loro condizione e dei quali l’istituzione non prende coscienza. Avremo la neo vicepresidente di Legacoop per esplorare gli strumenti che il sistema delle imprese cooperative mette sul campo per aumentare la ricchezza. Infine – ha precisato Ranalli – ci sarà il responsabile delle attività espositive del comune che parlerà di welfare culturale. La cultura, l’arte sono elementi utili nel contrasto alle diseguaglianze".

Oltre alla cittadinanza, alle associazioni del terzo settore, alle forze politiche, ai sindacati, alle associazioni di categoria e alle imprese, l’evento sarà aperto anche alle scuole, in particolare al polo tecnico e al liceo, istituti che saranno presenti con il probabile invio di alcune classi. La partecipazione a "Bilancio del comune in chiaro" si potrà seguire anche tramite una diretta social su canale facebook del comune.

Monia Savioli