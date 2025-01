Il Binario apre il Sipario per la prosa. Si parte sabato con ’Zitti tutti’

Parte questo sabato (e termina l’8 aprile) la dodicesma edizione di ’Sipario 13’, la rassegna di prosa che con sei spettacoli animerà il palco del teatro Binario di Cotignola (viale Vessura 20). Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, ad eccezione di ’Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce’, in programma domenica 9 marzo alle 17.30.

Il primo appuntamento vede protagonista Denis Campitelli con ’Zitti tutti’. Sul palco, pochi elementi e “lui“: un uomo ordinario vinto dal tormento e dalla nevrosi, che passa in rassegna la sua vita attraverso una cascata di parole implacabili e comiche, dolci e dolenti. Sabato 1 febbraio, invece, Alessandro Albertin darà vita a ’Perlasca. Il coraggio di dire no’, il racconto di un uomo comune, un commerciante proveniente dal Veneto che, nell’inverno del 1944-1945 a Budapest, riuscì a salvare dallo sterminio nazista migliaia di ebrei ungheresi spacciandosi per Console spagnolo.

È una narrazione cucita da canzoni quella del trio Scena Verticale in programma sabato 8 febbraio. Sasà Calabrese, Dario De Luca e Daniele Moraca fondono musica e parole nello spettacolo ’Aspettiamo senza avere paura, domani’ che trae spunto dal percorso artistico e umano di Lucio Dalla. La già citata ’Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce’ è l’opera tratta dal romanzo di Federica Seneghini (domenica 9 marzo alle 17.30). Rita Pelusio, Rossana Mola e Federica Fabiani porteranno in scena la storia delle amiche che all’inizio degli anni Trenta, col Fascismo al potere, diedero vita al Gruppo femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile in Italia.

’Una giornata qualunque’ è il titolo della commedia che trae il meglio della comicità di Dario Fo e Franca Rame. Venerdì 21 marzo Gaia De Laurentis e Stefano Artissunch porteranno al Binario la storia di Giulia: travolta dalla separazione dal marito e logorata dalla solitudine, pensa di farla finita. Ma questo è solo l’innesco di una parabola comica e grottesca.

L’ultimo appuntamento vede protagonista Marina Massironi, che martedì 8 aprile salirà sul palco con ’Ma che razza di Otello?’, una rilettura dell’opera verdiana.

Costo del biglietto: 18 euro. Info e prenotazioni: 373 5324106 / www.cambiobinario.it.