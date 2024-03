Il blitz al forno di via di Roma. Riconosciuto dal profumo

Di elementi probatori singolari, se ne sono visti tanti: ma un profumo fa decisamente capitolo a sé. Per capire, bisogna andare al 24 febbraio scorso, data dell’ultimo colpo attribuito al Sabella. Poco prima dell’alba di quel giorno (sono le 5.30) un malintenzionato entra a ’Tuttoforno’ di via di Roma. Si tratta di uomo mascherato con passamontagna e armato di coltello: minaccia la titolare, la scaraventa a terra e la blocca con un ginocchio: quindi riesce a sottrarle 1.800 euro rovistando nei cassetti e fugge. La donna riesce a descrivere tutta la scena restituendo un particolare che si rileverà determinante: il profumo. Già: perché lei quel profumo - particolare e persistente - lo aveva in passato sentito addosso a un cliente abituale del forno. Lei quel tipo non lo conosceva ma si ricordava che era stato in carcere e che possedeva due pitbull. Anzi, l’ignoto malvivente a suo avviso poteva essere benissimo quel cliente: del resto aveva la stessa corporatura e giusto il giorno prima, durante gli acquisti, si era sistemato in maniera tale da potere vedere cosa ci fosse dietro al bancone. Ultimo particolare: il malvivente indossava un paio di guanti da motociclista: non sarà mica che quel cliente li avesse messi per coprire anelli e tatuaggi?

La rapina più cruenta risale però al primo gennaio quando una signora verso le 13, mentre camminava su via Venezia in direzione Rocca Brancaleone, era stata avvicinata da un uomo in scooter il quale le aveva afferrato la borsetta a tracolla. Lei allora aveva provato a resistere ma era caduta ed era stata trascinata fino all’angolo della strada: lo scooterista non aveva esitato continuando a trascinarla anche quando aveva svoltato a destra peraltro andando a sbattere contro un’auto in sosta: a quel punto lo scooter era rimasto incastrato e la donna, temendo conseguenze peggiori, aveva mollato la presa. Il malvivente si era dileguato e sul posto era giunta la polizia locale.

La terza rapina contestata risale alla sera del 30 dicembre, via degli Spreti angolo via Centofanti. Caso analogo la mattina del 4 gennaio in via don Carlo sala. Da ultimo c’è la rapina del pomeriggio del 24 dicembre in via Destra Canale Molinetto ai danni di una signora che aveva appena parcheggiato per rincasare. Pochi minuti dopo, il borseggiatore su via Carraie aveva depredato una 74enne.