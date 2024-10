Il blitz sulla Faentina. Droga negli slip, arrestato: era ricercato per rapina

La notte di venerdì su sabato ha visto un’operazione di controllo culminata in un arresto, un colpo alla criminalità locale. I carabinieri della compagnia di Ravenna, durante un controllo su via Faentina, all’altezza degli svincoli con l’Adriatica e Fornace Zarattini, hanno fermato un’auto con quattro persone a bordo. Erano da poco passate le 22.30. Oltre a diversi quantitativi di stupefacenti, i militari hanno trovato un ricercato: un venticinquenne gambiano, Malick Kassama, il quale risultava già condannato per una violenta rapina alla Darsena nel 2020 e destinatario di un ordine di carcerazione definitivo.

Il controllo di routine ha subito assunto contorni più gravi quando i carabinieri hanno riconosciuto Kassama, soggetto già noto alle forze dell’ordine. Insieme a lui, sul veicolo viaggiavano altri tre cittadini stranieri. La perquisizione del mezzo ha portato alla scoperta di un significativo carico di droga: un panetto di hashish nascosto negli slip di Kassama e circa mezzo chilo della stessa sostanza nell’abitacolo dell’auto. Non solo: sono stati anche sequestrati 4.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. Trasportati al comando provinciale dell’Arma di via Pertini, con l’ausilio di alcune pattuglie della Polizia locale, i quattro sono stati interrogati e identificati, con l’accusa principale ricadente su Kassama.

Il venticinquenne, a cui era stato concesso un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel 2018, era stato condannato a cinque anni e tre mesi nel dicembre 2022 per una rapina a mano armata che aveva turbato la città. La sera del 28 aprile 2020, Kassama e due complici avevano avvicinato un trentenne di Lugo nei pressi della circonvallazione Piazza d’Armi, arrivato a Ravenna per trascorrere la serata con alcuni amici.

Armati e minacciosi, gli avevano puntato una pistola al petto, intimandogli di consegnare il portafogli e i 400 euro in contanti che conteneva. Prima della fuga, avevano spinto con violenza la vittima, lasciandola ferita e con abrasioni. La vittima aveva poi incrociato una pattuglia della Polizia locale, che subito aveva avviato le ricerche. In seguito alle indagini, l’immigrato era stato rintracciato alcuni giorni dopo in un residence, dove gli agenti lo avevano trovato in possesso di droga, vestiti compatibili con quelli descritti dalla vittima, bagagli pronti e documenti falsi, segno di un possibile tentativo di fuga.

Il 25enne è assistito dall’avvocato Francesco Furnari, e dopo quella sentenza definitiva avrebbe continuato a frequentare la città. Ora, con la recente cattura, è stato trasferito in carcere per scontare la pena.

l. p.