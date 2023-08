Il blues di Zaccarelli Debutto al Darsenale

Nuovo appuntamento dal vivo al Darsenale di Ravenna. Protagonista stasera alle 21.10 sarà la voce di Sara Zaccarelli, per la prima volta sul palco del Darsenale. Filo conduttore dello spettacolo il blues: da quello più tradizionale di Elmore James fino alle sonorità più moderne di Nils Landgren. Sara Zaccarelli si avvicina alla musica prestissimo, da quando è una bambina di 11 anni. Dal 2001 al 2006 canta per diversi musical tra cui “Jesus Christ Super Star” e “Lo spettacolo sta per cominciare”, musical dedicato alla vita e alle scoperte di Guglielmo Marconi, con il gruppo Canticum di Bologna.

Nel 2006 prende parte ad un quartetto vocale i “VIP 2006” con cui nel 2007, canta al Teatro delle Celebrazioni di Bologna, in apertura al concerto annuale “Alma Jazz Festival”. Dal 2010 ad oggi ha cominciato un percorso alla scoperta della musica black manifestando particolare passione per il blues e il soul. Questa passione l’ha portata ad incontrare alcuni dei più importanti esponenti italiani di questo genere quali il batterista Vince Vallicelli e l’hammondista Pippo Guarnera. Collaborazioni durate anni che l’hanno portata sui palchi di diversi festival blues tra i quali Wine and Blues Festival di Cusercoli, il Popoli Blues Festival in Abruzzo, Blue notes in Alatri e tanti altri.