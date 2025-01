Il blues tra storia e modernità con il pianista Kenny Wayne

Stasera alle 21.30, il palco del teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153) verrà infiammato dal pianista, cantante e compositore americano di blues, boogie-woogie e jazz Kenny ’The Blues Boss’ Wayne (foto).

Membro della Boogie-Woogie Hall of Fame, ’The Blues Boss’ (che ha compiuto 80 anni lo scorso 13 novembre) è riuscito a catturare l’essenza della vecchia scuola blues, suonando allo stesso tempo con uno stile fresco e contemporaneo. Il suo ultimo album da solista, l’undicesimo della carriera, è uscito nel 2020 e si chiama ’Go, Just Do It!’.

Il costo del biglietto per accedere allo spettacolo, il primo della seconda parte della 35esima stagione del Socjale, è di 30 euro. Le porte del teatro apriranno alle 20.30 e, come da tradizione, nell’intervallo verranno serviti i cappelletti del Socjale.

Info e prenotazioni: www.teatrosocjale.it, info@teatrosocjale.it 327-6719681.