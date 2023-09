Il Borgo ha già eletto il nuovo Priore

Tre Rioni e il Borgo Durbecco al voto per il rinnovo dei direttivi in questo autunno alla scadenza dei mandati triennali. Previsti alcuni cambi della guardia e diverse conferme.

Entro ottobre dovrebbe essere completo il quadro dei nuovi direttivi. Giochi già fatti invece da tempo al Nero, dove ad inizio anno, Damiano Tinelli aveva sostituito alla guida del Rione di Porta Ravegnana, Peter Caroli dimissionario. Da martedì scorso, cambio della guardia alla guida del Borgo Durbecco.

E’ stato nominato nuovo Priore per il periodo 20242026 il 33enne Riccardo Tinti (nella foto), già consigliere uscente. Vicario e che probabilmente avrà anche la delega per seguire il reparto scuderie, sarà il Priore uscente, Filippo Rava, rimasto in carica sei anni.

Alla luce di tutto ciò, dovrebbe rimanere immutato il comparto cavalieri anche per il 2024, confermando primo fantino per il Niballo il folignate Luca Innoncenzi e alla Bigorda Enrico Gnagnarella, con terzo cavaliere in fase di crescita, Marco Beccacece. Alla votazione sono intervenuti 142 soci su un totale di oltre 500. 136 i voti assegnati a Riccardo Tinti.

Nel primo fine settimana di ottobre 6,7,8, al Borgo Durbecco verranno eletti i restanti sette consiglieri da cui uscirà il nome anche del capitano.

Riccardo Tinti 33 anni, è il 13esimo Priore della storia del Borgo Durbecco, in precedenza del 2014 Rione Bianco che, frequenta con assiduità da una decina di anni. Non ha mai fatto né il tamburino o lo sbandieratore, ha invece sfilato in varie occasioni.

E’ occupato presso l’azienda di famiglia, Tinti Arturo Tende, e ha una sorella che, lavora come barista al Rione Verde. "Ringrazio di cuore tutte le persone che hanno espresso fiducia e nei miei confronti.

Sono davvero rimasto sorpreso di quante persone si siano congratulate con me e mi abbiano dato la loro disponibilità.

Avrò bisogno di ognuno di voi per crescere e svolgere al meglio questo ruolo che per me è un onore ricoprire.

Ho accettato di candidarmi affinchè si potesse proseguire il lavoro, portato avanti da Filippo in questi anni e infatti, assieme al lui, vogliamo che il Rione prosegua sulla stessa linea, ovvero quello di essere una grande famiglia".

Questa settimana si ritroveranno in assemblea anche i soci del Rione Rosso. Capo Rione uscente è Gian Luca Maiardi, mentre nelle prossime settimane sarà il turno del Verde, capo Rione uscente Massimo Liverani, Giallo, Daniele Lama e poi dovrebbe essere il turno anche del Gruppo Municipale, Reggente uscente Marino Baldani.

Gabriele Garavini