’Il Borgo rinasce’ dopo l’alluvione: una serata di eventi

Una serata per restituire vitalità al Borgo di Faenza, e per aiutare le attività che insistono su Corso Europa. E’ così che martedì 12 settembre dalle 18 il Borgo si animerà attraverso i negozi aperti, i dehors dei locali, gli aperitivi, le cene, i mercatini e la musica dal vivo. Da Porta delle Chiavi a Piazza Lanzoni saranno tante le iniziative promosse e inserite nel cartellone dell’evento ‘Il Borgo rinasce’ organizzato da Faenza C’Entro. Il nome è evocativo, ed è stato scelto in considerazione dei due eventi alluvionali di maggio che hanno profondamente ferito il quartiere. "Questo in Borgo doveva essere il primo dei nostri eventi estivi – ha detto al riguardo la presidente del consorzio Claudia Minardi –, e per questo tenevamo particolarmente ad organizzarlo. Ci siamo riusciti grazie all’entusiasmo di tutti i commercianti e le attività, e sarà l’appuntamento di chiusura del calendario degli eventi di Faenza C’Entro". "Il Borgo è stato colpito due volte – ha riferito Luca Berdondini, consigliere del consorzio –. Purtroppo lì ci sono attività che sono ancora chiuse, ed altre che hanno riaperto da poco, per cui questo evento aiuterà a supportare le attività del Borgo e dare visibilità al quartiere". Un quartiere ancora parzialmente isolato dal centro storico, in virtù della chiusura al traffico veicolare del Ponte delle Grazie. "Sappiamo che le ripercussioni dovute alla chiusura del Ponte sono rilevanti per Corso Europa - ha sottolineato il vicesindaco con delega al centro storico Andrea Fabbri -. L’evento non risolverà i problemi, ma sarà comunque un piccolo segnale e vuole essere un primo passo per quanto ci sarà da fare con le risorse che arriveranno". Il tema del collegamento tra centro e borgo è infatti saldamente al centro della ripartenza della città, come confermato dallo stesso Fabbri: "Entro fine settembre avremo un po’ di tempistiche certe. Il ponte è uno degli argomenti che sono stati affrontati con la struttura commissariale. C’è da costruire un collegamento dalla Piazza a Corso Europa perché oggi quella passeggiata è ancora desolante".

Oltre ai lavori tuttavia sarà necessario "coltivare la comunità anche attraverso eventi di questo tipo" ha concluso Fabbri. Per l’evento la strada da Porta delle Chiavi a via Torretta sarà chiusa al transito alle 18. Sarà mantenuta la linea del GreenGo bus, con la sola soppressione della fermata di Sant’Antonino che sarà luogo di animazione. Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito di Faenza C’Entro.

