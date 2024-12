Il ’buon anno’ arriva con la musica gospel. E la pista di pattinaggio chiude alle due di notte

Non solo quello che è stato, ma anche quello che deve ancora succedere. Ravenna è pronta a salutare il 2024 a suon di musica, o meglio, a suon di gospel, con il festival ’Christmas Soul’ (organizzato dal Comune di Ravenna, Spiagge Soul e Fondazione Ravenna Manifestazioni).

Stasera alle 23, sul palco allestito in piazza del Popolo, salirà il gruppo ’Spirit of New Orleans Gospel Choir’ (nella foto), una formazione americana composta da musicisti provenienti dai gruppi gospel delle chiese battiste di New Orleans e della Louisiana (ingresso libero). L’ensemble è composto da 10/11 elementi che hanno come nucleo di base i ben noti ’Joyful Gospel Singers’, attorno ai quali confluiscono alcuni dei migliori artisti di altre famose formazioni della Louisiana.

La rassegna prosegue domani, il primo giorno del 2025, con il gruppo americano ’The Bronx Gospel Choir’, proveniente da New York, che si esibirà alle 11.30 al teatro Alighieri. Le prenotazioni online hanno registrato il tutto esaurito nel giro di poche ore, ma i biglietti residui si potranno acquistare allo Iat di piazza San Francesco. L’evento ha un risvolto anche solidale; durante il concerto, infatti, verrà istituita una raccolta fondi per il progetto ’Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola’.

Tra le iniziative di Capodanno, ci sarà anche una proroga oraria per la pista di pattinaggio di Piazza Kennedy. La pista, in via eccezionale, sarà aperta fino alle due di notte (apertura alle 10 del mattino). Domani, invece, la ’JFK on ice’, sarà aperta dalle 15 fino a mezzanotte.