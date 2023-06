Il ’Cacciatore del cielo’ 105 anni dopo

Una cerimonia senza tanti clamori, salutata dal sorvolo della replica dello Spad XIII realizzata da Giancarlo Zanardo e dalla presenza di un pubblico ristretto. Il 105esimo anniversario della morte di Francesco Baracca ha riunito ai piedi del monumento a lui dedicato, dove è stata posta la corona di alloro, il sindaco Davide Ranalli, il generale Alberto Biavati comandante della Squadra Aerea, il prefetto Castrese De Rosa e i rappresentanti delle autorità civili e militari. Fra loro una presenza speciale: quella dell’attore Andrea Bosca, interprete nel docufilm ’I cacciatori del cielo’ del personaggio di Bartolomeo Rocca, il meccanico addetto alla manutenzione dell’aereo di Baracca. Un personaggio di finzione, il suo, che ha permesso di raccordare le varie anime presenti nella produzione decisa anche per celebrare il centenario della nascita dell’Aviazione militare. A entrambi gli eventi sono state dedicate le edizioni 2022 e 2023 del Premio Baracca, massima onorificenza del Comune di Lugo. Per il 2022 il premio è stato assegnato ad Anele, la casa di produzione del docufilm, mentre per l’anno in corso all’Aeronautica Militare nelle mani del generale Biavati.

"Si tratta della mia prima volta a Lugo – spiega Andrea Bosca – ed è emozionante esserci non solo in relazione alla produzione, ma anche per dare sostegno all’Emilia-Romagna dopo l’alluvione". Della figura di Francesco Baracca, studiata durante la preparazione delle riprese, Bosca porta nel cuore "il senso della fratellanza, del lavorare tutti insieme a un progetto. Nel rapporto con il mio personaggio, Baracca si rende conto che non tutti partono dallo stesso punto. E si rende anche conto che la distanza sociale può essere superata dalla cultura. È la lezione più forte lasciata da Baracca, oltre al senso di sacralità della vita che ha sempre applicato anche nel rapporto con i nemici".

Dopo la celebrazione, gli ospiti hanno proseguito visitando la mostra ’Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca [1923-2023]’ che ha recentemente riaperto alle visite nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, dopo la pausa forzata dovuta all’alluvione. Comune e Aeronautica Militare hanno poi reso omaggio alla tomba di Baracca nella parte monumentale del cimitero di Lugo attraverso la deposizione di un mazzo di fiori. La giornata è terminata all’aeroporto F. Baracca di Villa San Martino, aperto al pubblico anche per il pic nic sul prato. Alle 21 si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio Baracca seguita dalla proiezione del docufilm ’I cacciatori del cielo’, alla presenza della produttrice Giorgianni e di Bosca. "Ringrazio l’Aeronautica Militare e la casa di produzione Anele – ha sottolineato il sindaco Ranalli –. La loro presenza è anche un sostegno in questo momento per noi così delicato".

Monia Savioli