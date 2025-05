Il cacciatore e il tordo acciaccato

Ci sono cacciatori tanto boriosi quanto scarsi di mira, sui quali esistono molti modi di dire: da "U n’ ciàpa gnânca int un pajér" (Non prende neanche in un pagliaio) all’antico "U n’ ciapa gnânca int e’ Stêt de Pêpa" (Non prende neanche nello Stato del Papa). Un cacciatore così fatto prende di mira un povero tordo, vecchio, cieco e sordo, protagonista della "Bórla d’Bas-ciân": "Int la vèta d’un ruvrôn / u s’ spulseva un tôrd rangiôn, / un sgraziê d’un pövar tôrd / dala vciàja zig e sôrd" (Sulla vetta di una grande quercia, / si spulciava un tordo maggiore, / un povero tordo disgraziato / per la vecchiaia cieco e sordo). Il colpo lo sfiora solo e lui vola via lanciando un vituperio irripetibile al cacciatore maldestro.