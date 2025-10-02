Il Caffè Letterario è servito. Sarà una stagione femminile

Sarà una stagione quasi del tutto al femminile, dedicata alla figura di Alba de Céspedes, quella che ricomincerà il prossimo 6 ottobre, serata inaugurale della 22esima edizione del Caffè Letterario di Lugo. Il calendario propone ben 17 incontri che si svilupperanno fino a dicembre, concludendosi a pochi giorni dal Natale. Come sempre, gli appuntamenti che si svolgeranno fra Salone Estense, hotel Ala d’Oro, biblioteca Trisi e sala riunioni della Cna, spazieranno dalla narrativa alla storia, dalla poesia alla musica, dall’attualità all’arte.

Il debutto, lunedì 6 ottobre, è affidato ad una esordiente, Giorgia Protti, autrice del romanzo ’La giusta distanza dal male’ dedicato al rischio di burn out che può colpire il personale medico e sanitario esposto a turni continui e al dolore dei pazienti. Sabato 11, sarà inaugurata, alle 18, presso l’Ala D’Oro, la mostra di pittura di Alessandro Liotta, dal titolo ’Fisherman’. Mercoledì 15 riprenderanno gli incontri con gli autori. Melania Petriello sarà ospite con ’La strada di casa’, libro in cui affronta il tema della ricerca delle origini biologiche dei figli adottivi, seguita il 20 ottobre, da 5, autore del libro fotografico ’It can never be the same’ in cui le immagini raccontano le trasformazioni subite dall’Afghanistan fra il 2019 ed il 2023.

Il 22 ottobre la rassegna dedicherà il proprio contributo alla figura guida di questa edizione, Alba De Cespedes protagonista del libro ’È una donna che vi parla stasera’ in cui Valeria Paola Babini illustra l’esperienza affrontata dalla De Cespedes come cronista di Radio Bari durante il periodo nazi fascista. Sempre alla scrittrice di origine cubana sarà riservata la serata di venerdì 24 con l’opera di Annalisa Andreoni dal titolo ’Leggere Cespedes’ seguita il 29 da ’Perduto è questo mare’ libro di Elisabetta Rasy. Il primo appuntamento di novembre è con ’Amelie’, romanzo scritto da Cornelia Rossi Martinetti, figura di riferimento per la città e ancor più per l’hotel ricavato nella residenza della Rossi Martinetti. Il calendario di novembre prosegue il 10 con ’Doaregina’ di Teresa Ciabatti, ’Lettere da Bob’ di Giovanni Zaffagnini, il 15, "’l loggionista impenitente’ di Alberto Mattioli, dedicato al mondo della musica lirica, il 17, ’Sangue sulla Resistenza’ di Tommaso Piffer il 21, ’La vita due volte’ scritto a due mani da Vittorio Emanuele Parsi e Tiziana Panella il 26 e ’Volevo solo fare la calciatrice’ di Alice Pignagnoli il 29, incontro al quale prenderanno parte anche le atlete delle due squadre amatoriali di calcio a 5 femminile della società sportiva Lugo 1982.

Gli ultimi tre appuntamenti saranno distribuiti nel mese di dicembre. Si parte il 10 con ’Il costruttore e il giocatore’, libro di Luciano Segreto e si prosegue con il 12, alle 18 con ’Dialogo fra una femminista e un misogino’ scritto da Lea Melandri per finire con l’appuntamento di musica e poesia, domenica 14, alle 18, ’Chopin I love’ con Matteo Battistelli al pianoforte.

Gli incontri sono a ingresso libero. Il programma completo è disponibile sul blog ufficiale: http://caffeletterariolugo.blogspot.it

Monia Savioli