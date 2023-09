Il calendario scolastico: lezioni al via dal 15 settembre

A Ravenna, come in tutte le altre città dell’Emilia Romagna, l’inizio dell’anno scolastico 2023-2014 è fissato per venerdì 15 settembre, mentre il termine delle lezioni giovedì 6 giugno 2024. Possono fare eccezione solo le scuole dell’infanzia che possono anticipare la data di apertura e posticipare il termine delle attività didattiche, che deve comunque essere previsto entro il 30 giugno. Le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto delle date di inizio e di fine delle lezioni, nonché delle festività di rilevanza nazionale. Quali festività sono in programma nel nuovo anno scolastico? Le prime sono quelle di mercoledì 1 e giovedì 2 novembre, quando si celebrano Tutti i Santi, e di venerdì 8 dicembre,l’Immacolata Concezione. Si arriva poi alla prima vera sosta, con le vacanze di Natale, da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio.

Seguirà poi la Pasqua che cadrà domenica 31 marzo 2024. In corrispondenza di questa festività, è previsto il secondo periodo di vacanze per tutti gli alunni delle classi del primo ciclo di istruzione e delle classi del secondo ciclo del sistema educativo e di istruzione e formazione: da giovedì 28 marzo a sabato 2 aprile compresi. Scuole chiuse inoltre per il tradizionale 25 aprile, anniversario della Liberazione, che sarà un giovedì, e il primo maggio, festa dei lavoratori, che questa volta capiterà di mercoledì. Il calendario delle festività si chiuderà il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, che però nel 2024 sarà una domenica. Non rientra invece nel periodo scolastico la festa del patrono ravennate, Sant’Apollinare, prevista come ogni anno il 23 luglio.