Una stupidaggine giovanile e niente di più. Enrico Alex Cervellati, camieriere stagionale che nei giorni successivi al sequestro Minguzzi si era inserito nella vicenda con chiamate, lettere e cartoline alla fidanzata della vittima, Sabrina Ravaglia, torna così su quei giorni di 36 anni fa. Si difende, tramite il suo avvocato Matteo Olivieri, dopo aver saputo che il suo ruolo nella vicenda costituisce, secondo quanto indicato dai giudici nelle motivazioni della sentenza, uno dei ’punti oscuri’ da chiarire: al centro dei dubbi alcune frasi che lui avrebbe detto alla ragazza all’epoca e che per i giudici potrebbero lasciar intendere un suo coinvolgimento. "Cervellati ribadisce di avere unicamente commesso una stupidaggine 36 anni fa – dice Olivieri –, da ragazzo all’epoca afflitto da insicurezze e difficoltà relazionali, tentando in modo ingenuo e sventato di instaurare un rapporto romantico-platonico con Sabrina Ravaglia, della quale si era invaghito in modo ideale leggendone sui giornali. Certo ciò fece al tempo del rapimento attraverso chiamate e lettere piene di millanterie inventate e generiche, ma trattasi precisamente del comportamento di tutti i ’mitomani’ che cercano di attirare l’attenzione". Quando si scoprì che quello che sembrava un rapimento era un omicidio, il corteggiamento di Cervellati a Ravaglia, come scrive il legale, continuò "attraverso piccoli regali e invio di cartoline": un elemento che l’avvocato sottolinea come "significativo" del fatto che il ragazzo fosse passato "da spasimante ’mitomane’ a spasimante ’normale’. Quale criminale avrebbe mai tenuto un comportamento del genere?"

Olivieri aggiunge quindi che "nulla, nè ieri nè oggi, salvo per le considerazioni svolte nelle motivazioni della sentenza appena pubblicata, ha mai assegnato a Cervellati un ruolo diverso (da quello dello spasimante, ndr), meno che mai quello di una soggetto ’dentro fino al collo’ a un omicidio". Cervellati "è persona incensurata con una vita familiare e lavorativa assolutamente regolare e ordinaria – prosegue il legale – e oggi non si capacita di come proprio quelle generiche millanterie di 36 anni fa (certo imbarazzanti, ma comunque generiche e neutre rispetto ai fatti) possano essere state forzate fino a venire descritte addirittura come riferimenti precisi a una ipotetica conoscenza diretta dei fatti di reato".

Olivieri sottolinea che Cervellati non è iscritto nel registro degli indagati: "Questo a oggi è l’unico dato di fatto".