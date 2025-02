Il ’Caminetto’ ceduto alla PLT Holding

Il ristorante ‘Al Caminetto’ di Milano Marittima, perla storica della riviera adriatica, è stato venduto al gruppo PLT holding. Ma Franco Mazzoni, storico titolare, rassicura: "A marzo, quando riapriremo, sarò ancora lì".

Circolavano da mesi le voci di un passaggio di consegne del ristorante salito nell’Olimpo della ristorazione, vetrina dei vip e di una cucina di altissimo livello.

Ora è arrivata la conferma. PLT holding, uno dei maggiori gruppi italiani indipendenti attivi nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica e solare, nel settore immobiliare e nell’intelligenza artificiale, diversifica ora nel settore della ristorazione e acquisisce, tramite la società PLT Food srl, lo storico ristorante di Milano Marittima ’Al Caminetto’.

"Nell’ambito della diversificazione del Gruppo, commenta il presidente di PLT holding Pierluigi Tortora, è intenzione crescere nel settore ’food’ attraverso l’apertura di alcuni ristoranti in luoghi internazionali dove, in sinergia con altre attività del gruppo, potrà crescere una catena di elevato standing. È prevista infatti, nel breve termine, l’apertura a New York, Dubai, Miami e Londra. L’esperienza quindi del ristorante ’Al Caminetto’ sarà foriera di competenze e organizzazione, che faciliteranno nel prossimo futuro lo sviluppo internazionale. Emma Godani, manager del Gruppo PLT, ha aderito con spirito imprenditoriale all’iniziativa, e ricoprirà il ruolo di amministratore delegato della PLT Food Srl. Infine, un ringraziamento a Franco Mazzoni, che ci affiancherà con la sua grande esperienza e passione; senza la sua disponibilità non avremmo potuto affrontare questa nuova sfida".

Mazzoni ha ringraziato l’ingegner Pierluigi Tortora "per la fiducia accordata, sarà un privilegio collaborare con il gruppo in questa nuova avventura". Aggiunge anche un ringraziamento "a tutto il mio staff".

Nell’ambito dell’operazione il gruppo PLT holding è stato assistito per la consulenza legale dallo studio Bonelli Erede, mentre per quella amministrativo-fiscale da Giorgio Girolamo Rubini.

La Mazzoni Group è stata assistita dalla Ascom Cervia nella figura del dottor Stefano Sarti.

Una storia, quella de ’Al Caminetto’, che riassume lo splendore e il fascino degli anni d’oro di Milano Marittima, e che negli anni ha saputo conservare quell’allure che lo tratteggia ancora oggi come il ristorante che ha fatto la storia della riviera.

I vip sono passati da lì, così come i tanti curiosi che si affacciavano per vedere l’eleganza, le luci, le buone maniere che dalle porte del ristorante si respiravano insieme ai profumi.

Una vetrina, quella de "Al Caminetto", anche delle belle auto parcheggiate di fronte dove spesso, le persone, passavano per ammirarle e sognare un po’.

E il passaggio di telefonate, in una notte dei primi anni ’90, in cui si rincorreva la notizia che il ristorante "Al Caminetto" era andato a fuoco. E poi la rinascita. Fino a oggi. E una nuova vita, con il passaggio di consegna ai nuovi proprietari.

Ma a marzo Franco Mazzoni sarà ancora lì ad accogliere i commensali, con il suo garbo, la sua gentilezza, il suo sorriso e la sua cordialità. In mezzo alle luci che aprono lo spettacolo quando si entra.

Una storia di oltre 40 anni tra il ristorante e la località, che resta in sospeso tra gli anni passati e i ricordi di tanti che di lì ci sono passati e ci sono entrati. Tante anche le storie di giovani ragazzi che, non potendosi permettere cene costose, riuscivano comunque a portare la propria fidanzata ’Al Caminetto’ per una pizza. Perché il ristorante ha saputo mantenere lo stile, restando al passo con i tempi che cambiavano. Insomma, un sogno ad occhi aperti che si può realizzare.

Inizia una nuova era che porta con sè Franco, una certezza e un volto amico.

Ilaria Bedeschi