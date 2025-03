Il Campo Cross Monte Coralli. In estate prenderanno il via le gare

Gli interventi per la rigenerazione del Campo Cross Monte Coralli finanziati dal Pnrr sono terminati, ma gli interventi per le opere di completamento non si sono ancora conclusi. Si tratta di opere necessarie al fine di integrare l’impianto sportivo di quegli elementi aggiuntivi atti a garantire la più ampia ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto con l’obiettivo di sfruttarne al meglio le potenzialità e l’efficacia prestazionale grazie agli opportuni completamenti. Per questo motivo nei giorni scorsi la Giunta faentina ha approvato il progetto di fattibilità ed i documenti progettuali relativi alla costruzione della Torre Cronometristi.

L’importo stimato inizialmente, da finanziarsi tramite mutuo, era pari a 370mila euro. I costi per la suddetta opera che doveva rispondere ai requisiti di contenimento del consumo energetico e superamento delle barriere architettoniche, sono però lievitati notevolmente rispetto a quanto previsto nel piano delle opere: oltre il 45% della somma inizialmente prevista, per un totale complessivo di 625mila euro. Si è reso così necessario in considerazione dell’aumentata previsione dei costi e alla luce della espressa necessità di dotare l’impianto della torre cronometristi per consentire lo svolgimento di gare a livello nazionale e internazionale, già dalla stagione sportiva 2025 che inizierà tra poche settimane, si è optato di suddividere l’opera in due lotti funzionali: il primo, da 75mila euro riguarderà la realizzazione della platea di fondazione mentre il secondo lotto da 550mila euro contemplerà invece la successiva realizzazione della struttura in elevazione. La divisione dell’intervento in due lotti consentirà al gestore dello ’04 Park Monte Coralli’, la società Rpm direttamente collegata all’ex pilota iridato Andrea Dovizioso, che del crossodromo ha una concessione ventennale, di poter posare sulla platea di fondazione una struttura prefabbricata temporanea a destinazione Torre Cronometristi.

Nella delibera è specificato che le caratteristiche strutturali della struttura prefabbricata dovranno in ogni caso essere conformi a quanto progettato nel lotto 2 di futura realizzazione. L’installazione di tale struttura consentirà, già nell’estate 2025, lo svolgimento di gare di motocross. Dal 2021, anche grazie all’accordo sottoscritto dal Comune e dalla Federazione Motociclistica Italiana, è iniziato un profondo processo di riqualificazione che ha interessato il circuito. Il progetto infatti fu finanziato con 4 milioni di euro di risorse Pnrr che hanno consentito la realizzazione di un nuovo crossodromo, riconosciuto come centro tecnico federale.