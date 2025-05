"Il campus appendice di quello bolognese"

L’ospedale Santa Maria delle Croci e la sede universitaria di Ravenna saranno presenti con un proprio relatore, il professor Luca Saragoni, al Congresso Mondiale sul Cancro Gastrico, da oggi a sabato ad Amsterdam. "È un riconoscimento della qualità altissima della nostra sanità e della nostra università, che deve renderci orgogliosi, ma anche farci riflettere – commenta il candidato sindaco del centrodestra Nicola Grandi –: Ravenna può e deve essere un polo di eccellenza, non solo per la ricerca medica, ma per tutto il sistema universitario e professionale". "Per farlo, però – continua il candidato sindaco a capo della coalizione di centro-destra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e lista civica Viva Ravenna – è fondamentale smettere di trattare il nostro campus come un’appendice di Bologna". Grandi e soci, in caso di vittoria, sosterranno "la realizzazione di studentati anche da parte di privati", con l’intenzione di fare di Ravenna "una città universitaria accogliente e attrattiva".